¿El Azteca o La Bombonera? Los estadios mexicanos que son más grandes en capacidad que el estadio Alberto J. Armando

La Bombonera de Boca Juniors es uno de los estadios más reconocidos del futbol argentino, pero su capacidad no supera a la de los recintos más grandes de México. Con un aforo de referencia de 57 mil 200 espectadores, el Alberto J. Armando queda por debajo del Estadio Azteca (ahora Banorte) y otro más.

El Estadio Azteca, en la Ciudad de México, encabeza la lista con una capacidad aproximada de 87,000 personas. Detrás aparece el Estadio Olímpico Universitario, también en la CDMX, con cerca de 72,000 lugares.

Estadio Banorte

Los únicos dos estadios de México más grandes que La Bombonera de Boca Juniors

1. Estadio Azteca — Ciudad de México: aproximadamente 87,000 espectadores.

El Estadio Azteca, actualmente conocido como Estadio Banorte, es el recinto con mayor capacidad de México. Es la casa del Club América y también recibe partidos de Cruz Azul, Atlante FC y la Selección Nacional de México. Además, albergó encuentros de las Copas Mundiales de 1970, 1986 y 2026, viendo levantar el trofeo a Pelé y a Diego Maradona.

rifa-palco-estadio-azteca-amlo.jpg (Instagram @estadioaztecaoficial)

2. Estadio Olímpico Universitario — Ciudad de México: aproximadamente 72,000 espectadores.

El estadio de Pumas UNAM ocupa el segundo puesto de esta lista. Su capacidad también supera la de La Bombonera de Buenos Aires, puesto que el recinto ubicado en CU y patrimonio de la UNESCO alberga 72 mil fanáticos.

Estadio Olímpico Universitario Todos los récords que mantiene el Olímpico Universitario (Foto: Pumas UNAM)

Los tres estadios de México que se acercan a la capacidad del Alberto J. Armando

Aunque no alcanzan el aforo atribuido al estadio de Boca Juniors, otros tres recintos mexicanos se acercan a esa cifra:

Estadio Jalisco — Guadalajara: 55,020 espectadores. Es la casa del Atlas FC y Leones Negros de la UdeG.

55,020 espectadores. Es la casa del Atlas FC y Leones Negros de la UdeG. Estadio BBVA — Guadalupe, Nuevo León: 53 mil 500 espectadores. Conocido como el Gigante de Acero, recibe los partidos de Rayados de Monterrey.

53 mil 500 espectadores. Conocido como el Gigante de Acero, recibe los partidos de Rayados de Monterrey. Estadio Cuauhtémoc — Puebla: 51,726 espectadores. Es el estadio del Club Puebla.

Members of Boca Juniors vote in their club's election amid legal tussles A general view of La Bombonera stadium during Boca Juniors' election, in Buenos Aires, Argentina December 17, 2023. REUTERS/Agustin Marcarian (AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS)

Capacidad de La Bombonera de Toluca (Estadio Nemesio Diez)

En México también existe otro estadio conocido popularmente como La Bombonera: el Nemesio Diez, casa del Deportivo Toluca FC. Sin embargo, su capacidad es considerablemente menor que la del recinto de Boca Juniors.

El Estadio Nemesio Diez tiene capacidad para 27,273 espectadores. El inmueble de Toluca tiene un aforo cercano a la mitad del ubicado en Buenos Aires.