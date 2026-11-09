El castigo de la Comisión de arbitraje al asistente Jesús Gómez por sus gestos en contra de la afición en el Estadio Jalisco

La Comisión de Arbitraje tomará cartas en el asunto que implica al asistente Jesús Gómez tras sus acciones en el duelo entre los Rojinegros del Atlas y los Tuzos del Pachuca de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026. En un vídeo difundido en redes sociales, se percibe que el colegiado hace un gesto con la mano en la que se logra percibir un cuatro, número de anotaciones que recibió el equipo tapatío en el Estadio Jalisco.

De acuerdo a información del periodista de TV Azteca Deportes; David Medrano, la Comisión de Arbitraje ya puso un castigo inicial:‘’SUSPENDIDO. La Comisión de Arbitraje tomará cartas en el asunto con el asistente Jesús Gómez que se burló de la afición de Atlas. Por lo pronto estará suspendido y seguramente el gesto le costará no trabajar en la Liguilla. La Comisión considera como grave el hecho.’', escribió Medrano en su cuenta de Twiitter/X.

Cabe recordar que, los Rojinegros del Atlas están prácticamente en la liguilla del Torneo Apertura 2026 gracias a sus 27 puntos, sin embargo, la derrota frente al Pachuca los dejó sin posibilidad de ir por el superliderato del certamen mexicano.

Por sí fuera poco, el equipo tapatío no depende de sí mismo para quedar en las primeras cuatro posiciones (en busca de cerrar la llave de los cuartos de final en casa) y podría bajar hasta la sexta posición en caso de un mal resultado frente a los Bravos de Juárez y un triunfo de los Guerreros del Santos Laguna ante el León.

De hecho, los pupilos de Renato Paiva ya sabrán el resultado del partido del Atlas (viernes 20 de noviembre) ya que su partido será un día después en Torreón a las 5 de la tarde.