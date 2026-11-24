Este martes 24 de noviembre del 2026, el conjunto de Toluca y Antonio Mohamed dieron a conocer de manera oficial su salida del equipo al terminar la Copa Intercontinental de la FIFA y el Apertura 2026. Noticia sensible para el equipo de los Diablos que se quedan sin DT.

Nos enseñaste a confiar, a estar unidos y a creer ❤️‍🔥



Las palabras faltarán para agradecer tu legado inolvidable 👑 pic.twitter.com/05gAlutpEq — Toluca FC (@TolucaFC) November 25, 2026

El pasado miércoles 9 de septiembre del 2026, Christian Martinoli compartió un video en sus redes sociales en el que muestra una corta conversación con el ‘Turco’ Mohamed luego de lograr ganar la Leagues Cup 2026.

Martinoli le pide a ‘Turco’ Mohamed que no se vaya

Martinoli aprovechó para darle un mensaje directo al ‘Turco’ Mohamed pues tras la racha ganadora que ha tenido al mando del Toluca, le pidió que no se fuera nunca del equipo pero de inmediato le detalló que si se llega a ir, la afición no le va a reprochar nada debido a todo lo que ha logrado ganar con el equipo.

“-Mira como traigo el cuello, de las medallas”

-No no, ni me digas, como caíste, como te fue en el Huracán, con los colores de Huracán, te fuiste a la gloria. No te vayas nunca, pero ya si te vas no te vamos a reprochar nada, todo bien y tu?

-Estoy feliz, bien.

-Felicidades por todo. Vamos por más

-Vamos por más.

-Que estés muy bien”.

Fue la corta pero llamativa conversación que tuvieron Mohamed y Martinoli.

Los títulos que ha ganado Mohamed con el Toluca

Antonio “Turco” Mohamed ha ganado 6 títulos con el Toluca desde que asumió en el Clausura 2025, los cuales son:

Clausura 2025 - Toluca 2-0 América

Campeón de Campeones 2024-2025 - Toluca 3-1 América

Campeones Cup 2025 - Toluca 3-2 LA Galaxy

Apertura 2025 - Toluca 2-2 Tigres (9-8 en penales)

Concacaf Champions Cup 2026 - Toluca 1-1 Tigres (6-5 en penales)

Leagues Cup 2026 - Toluca 2-0 Monterrey

Por el momento, deja al equipos con 6 titulos, los cuales pueden terminar aumentando el año.