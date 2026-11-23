El Deportivo Toluca perdió la posibilidad de quedar en el top-4 de la clasificación general tras su derrota en la casa de los Tuzos del Pachuca, sin embargo, hay un motivo para no alarmarse; su regularidad ante los rivales clasificados a la liguilla del Torneo Apertura 2026.

Los Diablos Rojos del Toluca sumaron 12 unidades ante los otros siete clubes que estarán en la fase final del certamen mexicano. Por ejemplo, le ganaron a las Chivas en Guadalajara, golearon al Atlas y a Rayados en el Nemesio, empataron con el América en el Banorte y dividieron puntos tanto con León como Cruz Azul. Únicamente los Tuzos del Pachuca los dejaron sin puntos y fue en la última jornada.

Puntos cosechados ante rivales que se metieron a liguilla

Toluca 12 puntos Rayados 10 puntos Pachuca 10 puntos Cruz Azul 10 puntos Chivas 10 puntos América 9 puntos León 8 puntos Atlas 7 puntos

Toluca vs Atlas por TV Azteca Deportes

Cabe destacar que, el duelo de ida entre los Diablos Rojos del Toluca y el Atlas de Guadalajara correspondiente a los cuartos de final lo podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes este miércoles 25 de noviembre en punto de las 6:50 pm a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.