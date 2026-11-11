El ERROR arbitral que afectó a FC Juárez vs Chivas en los cuartos de final; no es la primera vez que sucede en este Apertura 2026

El conjunto de Juárez fue perjudicado en el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA ante Chivas, pues hubo una fuerte entrada que no fue sancionada con tarjeta amarilla, ni roja, no fue revisada por el VAR. Falta que fue provocada por una jugadora ya amonestada y que tendría que haber sido expulsada, por lo tanto, perderse el partido de vuelta.

La dura entrada que recibió Liliana Mercado

En el segundo tiempo, Liliana Mercado sufrió un duro pisotón por parte de Alicia Cervantes, atacante de Chivas que ya se encontraba con tarjeta amarilla desde el minuto 42 del primer tiempo.

Liliana Mercado es nuestra jugadora a seguir para esta noche🔥🔝



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En la jugada, Alicia termina alargando el balón tras un mal control, llega Mercado a intentar recuperar el balón, la atacante de Chivas puntea el esferico que choca con el pie de apoyo de Liliana, pero Alicia Cervantes no frena su movimiento y termina contactando con sus tachones todo el tobillo de la mediocampista, provocando que se le salga su tenis y con la posibilidad de una lesión.

La central no decidió marcar la falta, jugada clara para una tarjeta amarilla y que provocaba la expulsión de la atacante Cervantes por doble amarilla. Decisión que hubiera dejado a Chivas con una futbolista menos en el terreno de juego por varios minutos de juego y perder a una pieza fundamental en su equipo para el encuentro de vuelta.

La jugada no fue revisada por el VAR a pesar de ser una entrada a la altura del tobillo.

El conjunto de Juárez se vio afectado por las decisiones arbitrales en un partido que terminó empatado 0-0 y manchado por la jugada.

No es la primera vez que el árbitraje perjudica a Juárez vs Chivas

En la Jornada 10 del torneo regular, Juárez fue afectado por el arbitraje en el partido ante Chivas, le anularon un gol al equipo al minuto 63 por un fuera de juego inexistente. Minutos después, en la jugada de gol de Chivas, había una juagdora en fuera de juego que si bien no toca el balón, hace la acción de ir por el y no fue sancionado por los árbitros.