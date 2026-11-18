Partido complejo fue el que encaró la Selección Mexicana de Futbol en la Sultana del Norte ante Jamaica en el que consiguió su pase a las semifinales de la Concacaf Nations League. Los pupilos de Rafael Márquez derrotaron por la mínima diferencia a los caribeños y gracias a la regla de gol de visitante, accedió a la siguiente ronda.

De acuerdo al portal especializado SofaScore, Jesús Manuel Corona fue el futbolista mejor valuado de la Selección Mexicana con un 8.0 de calificación. El ‘Tecatito’ fue el anotador del único tanto del compromiso, tuvo dos disparos al arco y además gano dos mano a mano por su sector. Sin embargo, el hombre de la noche para esta fuente fue Kyle Ming, el lateral jamaiquino estuvo fino en su banda, ganó tres barridas y aparte estuvo muy fino en las intercepciones, por lo que su 8.2 fue bien merecido.

Clásico de la Concacaf a la vista

Tras el boleto conseguido al Final Four de la Nations League, la Selección Mexicana se verá las caras con los Estados Unidos de América en un duelo en el que las barras y las estrellas son favoritos para ganar la llave

En la otra semifinal, Canadá se citó con Panamá en un duelo de pronóstico reservado. Cabe destacar que, los cuatro semifinalistas estuvieron en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 y tres de ellos llegaron hasta la ronda de octavos de final, siendo los centroamericanos los que no pudieron avanzar de fase de grupos.