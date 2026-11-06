El modesto equipo que ganó dos Champions League consecutivas, pero solo tiene una liga doméstica: esta es su increíble historia

Hay hazañas que parecen imposibles de repetir en el futbol europeo. Una de ellas ocurrió a finales de los años setenta, cuando un club inglés pasó de competir en la Segunda División a conquistar dos veces consecutivas la Champions League: el Nottingham Forest.

Resulta que el Nottingham Forest es el equipo que tiene dos Copas de Europa (hoy conocida como Champions League), y apenas un título de primera división inglesa (hoy Premier League). La historia de su época dorada tiene como protagonistas a Brian Clough, Peter Taylor y una generación de futbolistas excepcionales.

Nottingham Forest celebra su pase a la Premier League (REUTERS)

Las dos Champions League del Nottingham Forest

El primer gran golpe llegó en la temporada 1978-79. En su debut en la Copa de Europa, el Nottingham Forest eliminó al Liverpool, vigente campeón, y después superó otras rondas hasta alcanzar la final frente al Malmö FF de Suecia.

El 30 de mayo de 1979, en Múnich, Trevor Francis marcó de cabeza el único gol del partido tras un centro de John Robertson. El Forest ganó 1-0 y se consagró campeón continental por primera vez.

Nottingham Forest. Un doble campeón de Europa vuelve a la Premier 23 años después. Una de las noticias del fútbol europeo esta temporada. #Championship https://t.co/h72bbm3fx3 — AS_AGabilondo (@AS_AGabilondo) May 29, 2022

Un año después, defendió la corona ante el Hamburgo de Alemania: el 28 de mayo de 1980, Robertson anotó el tanto decisivo para otro triunfo por 1-0, esta vez en el Santiago Bernabéu de Madrid.

El ascenso y única liga doméstica del Nottingham Forest

La transformación comenzó el 6 de enero de 1975, cuando Brian Clough asumió como entrenador. El equipo todavía estaba en la Segunda División inglesa y necesitaba recuperar protagonismo. La llegada de Peter Taylor como asistente fue clave.

Nottingham Forest vuelve a la Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. Venció 1-0 a Huddersfield Town en Wembley y retorna a la máxima división después de 23 años. Fue campeón de liga y bicampeón de Copa de Europa de la mano de Brian Clough en 1978-1980. https://t.co/CUeR0zNGbU — VSports Team (@VSportsTM) May 29, 2022

En la temporada 1976-77, el Forest consiguió el ascenso al terminar tercero. Apenas un año después, en 1977-78, ganó la First Division, la máxima categoría inglesa de aquella época, con siete puntos de ventaja sobre el Liverpool. Fue su único campeonato de liga.

Único equipo que tiene más copas de Europa que ligas locales

El caso del Nottingham Forest sobresale por la diferencia entre sus conquistas nacionales e internacionales. Tiene dos Copas de Europa, obtenidas en 1979 y 1980, frente a un solo título de primera división inglesa, conseguido en 1978.

Aunque el club también ganó copas nacionales y títulos de categorías inferiores, nunca volvió a conquistar la liga de máxima categoría. Así, el Nottingham Forest es el único club en la historia del futbol europeo que ostenta más Copas de Europa (Champions League) que ligas de primera división de su propio país.