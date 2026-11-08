El OSO de Johan Vásquez que fue clave en la derrota del Génova vs Milan (VIDEO)

Una jornada para el olvido vivió el defensor mexicano Johan Vásquez en el Calcio italiano. El zaguero azteca disputó los 90 minutos en la derrota del Genoa por 2-1 a manos del AC Milan en la Serie A, convirtiéndose en protagonista desafortunado tras cometer una pifia costosa que rompió el cero en el marcador.

El error del central de la Selección Mexicana se presentó en la primera mitad, cuando intentó salir jugando desde el fondo. Vásquez perdió la pelota tras una desconcentración en la salida que fue aprovechada por el Milan donde Alphadjo Cissé no perdonó frente al arco y mandó el balón a las redes para poner en ventaja al conjunto rossonero. A pesar de los esfuerzos del Genoa por reaccionar en la parte complementaria, el golpe inicial terminó inclinando la balanza en su contra.

JOHAN VÁSQUEZ CONDICIONÓ AL GENOA ❌🇲🇽



El defensor mexicano disputó 90 minutos en la derrota 2-1 ante el AC Milan, en la Serie A, y fue cómplice en el primer gol tras cometer un error en la salida que Alphadjo Cissé aprovechó para abrir el marcador.



📌 El conjunto Rossoblù… — ONCE Diario (@oncediariomx) November 8, 2026

Johan Vásquez es convocado para los partidos de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League

Pese al trago amargo en territorio europeo, Johan Vásquez deberá dar la vuelta a la página de inmediato tras figurar en la lista de convocados de la Selección Mexicana para disputar los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27 frente a Jamaica.

La serie de ida y vuelta definirá al clasificado al Final Four con los siguientes horarios:

Partido de Ida: Jamaica vs. México

Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026

Hora: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Estadio: National Stadium (Kingston, Jamaica)

Partido de Vuelta: México vs. Jamaica

Fecha: Martes 17 de noviembre de 2026

Hora: 20:30 horas (Tiempo del Centro de México)

Estadio: Estadio BBVA (Guadalupe, Nuevo León)

Partido que podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca