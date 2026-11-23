TV Azteca Deportes está presente en los mejores eventos y por ello, te tendremos el duelo que abrirá la liguilla del Torneo Apertura 2026; el Deportivo Toluca contra el Atlas de Guadalajara desde el Estadio Nemesio Diez. Los Diablos Rojos buscarán hacerse fuertes en casa y sacar un buen resultado para cerrar la serie en suelo tapatío.

Será este miércoles 25 de noviembre en punto de las 6:50 pm cuando la transmisión de TV Azteca inicie para que en punto de las 7:00 comienze el duelo entre ‘choriceros’ y Rojinegros. Disfruta totalmente EN VIVO y GRATIS el partido entre los Diablos Rojos del Toluca y los Rojinegros del Atlas, duelo de ida de los cuartos de final por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con la mejor transmisión deportiva de todo el país.

Toluca vs Atlas

Partido de ida de cuartos de final del Apertura 2026

Miércoles 25 de noviembre

6:50 pm

Azteca Siete, App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com

EN VIVO y GRATIS

Cabe destacar que, los Diablos Rojos tendrán que ganar la serie en el marcador global si quieren avanzar a la ronda de semifinal ya que la posición en la tabla general le favorece a los pupilos de Hernán Crespo. Cualquier empate en la serie le dará el boleto a la siguiente ronda a los Rojinegros.