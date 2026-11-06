El primer Super Bowl de la historia: Cuánto costaba un boleto y por qué quedaron miles de asientos vacíos

Mientras se habla del Super Bowl LXI de la NFL, los máximos fanáticos del futbol americano recuerdan cómo comenzó la historia del partido más importante de la liga. La primera edición se disputó el 15 de enero de 1967 en el Los Angeles Memorial Coliseum, pero estuvo lejos de convocar a una multitud.

Aquel encuentro enfrentó a los Green Bay Packers, representantes de la NFL, con los Kansas City Chiefs, de la AFL. Aunque el estadio tenía capacidad para unos 94.000 espectadores, asistieron 61.946 personas. Cerca de 33.000 lugares quedaron vacíos, una situación que no volvió a repetirse en las siguientes ediciones.

Super Bowl LXI de la NFL SoFi Stadium El SoFi Stadium tiene una capacidad aproximada de 70 mil espectadores, aunque puede ampliarse hasta 100 mil para determinados eventos. (Archivo Azteca Deportes)

¿Cuánto costaban los boletos para el Super Bowl I?

Las entradas para el primer Super Bowl costaban entre 6 y 12 dólares, según la ubicación. El precio máximo, que hoy parece insignificante frente a las cifras actuales, fue considerado elevado por parte del público de aquella época.

¿Por qué no se llenó el estadio del primer Super Bowl?

El partido todavía no tenía el nombre de Super Bowl: se lo conocía oficialmente como AFL-NFL World Championship Game. La rivalidad entre ambas ligas tampoco despertaba el interés masivo que alcanzaría con los años. Muchos aficionados consideraban que los equipos de la NFL eran superiores y dudaban de que el encuentro ofreciera una competencia pareja.

equipos que no han ganado un super bowl

El espectáculo también era muy diferente al actual. El descanso incluyó bandas universitarias, un trompetista, globos y palomas, sin las grandes producciones musicales que hoy forman parte del evento. Para evitar que las gradas se vieran tan vacías en televisión, algunos espectadores fueron invitados a ocupar asientos en sectores inferiores.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Super Bowl LXI?

El Super Bowl LXI se jugará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California. A octubre de 2026, los precios de reventa muestran una enorme diferencia respecto de aquella primera edición.

Una plataforma de seguimiento de entradas registraba el boleto más económico cerca de los 5.084 dólares, mientras que otra informaba un precio promedio de 9.414 dólares, con cargos incluidos.

Son valores de reventa que pueden cambiar según la demanda y la ubicación. Los boletos individuales oficiales todavía no estaban disponibles para la venta general, aunque ya se ofrecían paquetes de hospitalidad.