¡'El Torito’ conquista Asia! Isaac del Toro gana el Tour de France Singapore Criterium 2026

Este domingo 8 de noviembre, El mexicano Isaac del Toro cerró una temporada 2026 inolvidable al coronarse campeón de la quinta edición del Tour de France EFGH Singapore Criterium, disputado bajo las extremas condiciones de calor y humedad del circuito urbano en Marina Bay.

El ciclista azteca de 22 años lanzó un ataque demoledor a falta de poco más de 3 kilómetros para la meta. Pese al acoso constante del joven prospecto francés Paul Seixas, el mexicano sostuvo el paso para cruzar la línea de meta en solitario con un tiempo oficial de 1 hora, 22 minutos y 31 segundos.

Así quedó el podio en Singapur

Isaac del Toro (México / UAE Team Emirates) — 1h 22m 31s Paul Seixas (Francia / Decathlon AG2R La Mondiale) — a 2s Søren Wærenskjold (Noruega / Uno-X Mobility) — a 8s

💐 Tour de France EFGH Singapore Criterium 2026 podium :



🏆 ISAAC DEL TORO 🇲🇽

🥈 PAUL SEIXAS 🇫🇷

🥉 SOREN WAERENSKJOLD 🇳🇴 pic.twitter.com/BYahFh8IP1 — Tour de France™ (@LeTour) November 8, 2026

Isaac del Toro: Una temporada 2026 para el recuerdo y 3° del Ranking Mundial UCI

La victoria en Singapur pone un broche de oro a un año histórico para el pedalista del UAE Team Emirates. Durante este 2026, “El Torito” firmó una campaña monumental en el WorldTour:

Podio en la Grande Boucle: Hizo historia pura al finalizar en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026, convirtiéndose en el primer mexicano en subir al podio en París.

Consolidación internacional: Sumó múltiples victorias de etapa y clasificaciones de jóvenes en carreras europeas de máximo nivel.

Premio Nacional del Deporte: Tras su impactante palmarés, el Gobierno de México le otorgó por segundo año consecutivo el PND en la categoría de deporte profesional.

Gracias a su extraordinaria constancia, Isaac del Toro culmina el año instalado en el tercer lugar del Ranking Mundial Individual de la UCI, registrando más de 5,800 puntos y situándose en la élite absoluta del ciclismo global, únicamente por detrás del esloveno Tadej Pogačar y el belga Remco Evenepoel.