La Selección Mexicana de Futbol busca en el Gigante de Acero la fortaleza que necesita para darle la vuelta a la serie de cuartos de final ante Jamaica y meterse en las semifinales de la Concacaf Nations League. El estadio de los Rayados de Monterrey albergará su primer partido del combinado mexicano mayor y con ello, solo el Estadio de los Xolos de Tijuana es el que falta para completar los inmuebles activos de la Liga MX.

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Aunque ha tenido partidos de Premundial sub-17 de la Concacaf, partidos de liguilla y hasta duelos de Conmebol Libertadores, el Caliente no ha podido palomear un compromiso de Selección Mexicana mayor.

Los escenarios que encara México ante Jamaica

Cualquier triunfo de la Selección Mexicana por dos o más goles ante Jamaica les da el pase a las semifinales de la Concacaf Nations League

Un 3-2 a favor de México manda la serie a tiempos extra y en caso de que siga la igualdad, habría penales

Empate o victoria de Jamaica le da el boleto a los caribeños al Final Four

Triunfo de México por un gol, pero, Jamaica anotó más de dos anotaciones, le da el pase a los caribeños por goles de visitante.

Recuerda que podrás disfrutar el compromiso entre México y Jamaica por la señal de TV Azteca a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca en vivo y la página de aztecasiete.com este martes 17 de noviembre en punto de las 8:20 pm totalmente en vivo y gratis con el mejor equipo de transmisión deportiva del país.