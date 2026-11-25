Los Bravos de Juárez comienzan a planear el Torneo Clausura 2027 de la Liga BBVA MX y por ello, dieron a conocer a cinco futbolistas que no estarán con ellos en el siguiente semestre. Entre los nombres que destacan está el de Javier Aquino; ex jugador de los Tigres UANL y Rodrigo Dourado, quien tuvo paso por las Águilas del América y el Atético San Luis.

A través de un comunicado en redes sociales, el cuadro fronterizo dio a conocer los detalles: ‘’FC Juárez agradece a Benny Díaz, Javier Aquino, Ettson Ayón, Monchu Rodríguez y Rodrigo Dourado por su entrega deportiva y su profesionalismo durante su estancia en el club. Gracias por defender este escudo con Bravura, deseamos a cada uno el mayor de los éxitos en lo que viene.’', destacó el escrito.

Semestre complicado

Lamentablemente para su causa, los Bravos de Juárez quedaron en el último lugar de la tabla general del Torneo Apertura 2026 con un total de 12 unidades. El cuadro hoy dirigido por Gustavo Lema obtuvo tres triunfos, tres empates y 11 derrotas. Cabe destacar que, dos de esas tres victorias las sacó en los últimos cinco partidos de la fase regular.

Finalmente, veremos cómo se arma el Juárez en los siguientes días ya que liberó plazas de extranjero y entró un nuevo proyecto en busca de mejorar sensaciones.