Una disputa familiar por el control de una organización deportiva valuada en casi nueve mil millones de dólares mantiene dividida a la familia propietaria de los Houston Texans. Lo que comenzó como un desacuerdo por la sucesión tras la muerte del fundador Bob McNair en 2018 escaló hasta los tribunales de Texas y alcanzó directamente a las oficinas de la National Football League en Nueva York.

El conflicto enfrenta a los hermanos Cal y Cary McNair. Tras el fallecimiento de su madre, Janice McNair, el 14 de julio de 2026 a los 89 años, las diferencias sobre la administración del patrimonio familiar y la operación diaria del equipo quedaron expuestas en expedientes judiciales y reportes financieros.

El intento de declarar incapaz a la matriarca

La fractura definitiva ocurrió en noviembre de 2023. Cary McNair presentó una petición ante un tribunal testamentario del condado de Harris para que Janice McNair fuera declarada legalmente incapaz, argumentando que el derrame cerebral que sufrió en 2022 le impedía tomar decisiones sobre los negocios familiares.

Janice McNair y su hijo Cal rechazaron la solicitud en la corte. Tres meses después, en febrero de 2024, Cary retiró la demanda, pero la relación quedó rota. Poco tiempo después, los propietarios de la NFL aprobaron por unanimidad a Cal McNair como dueño principal de los Texans, consolidando su autoridad sobre la franquicia y dejando a Cary fuera de los puestos de decisión.

En los meses posteriores, Cary fue removido de sus cargos ejecutivos dentro de las empresas del grupo familiar y perdió su posición dentro de los fideicomisos principales.

Una demanda de 100 millones de dólares contra la NFL

Lejos de cerrar el capítulo, Cary McNair trasladó el pleito al terreno federal en septiembre de 2025. Representado por Tony Buzbee, el mismo abogado que encabezó las demandas civiles contra el quarterback Deshaun Watson, Cary demandó a la NFL por interferencia ilícita y exigió una compensación de 100 millones de dólares, de acuerdo con un reporte de The Wall Street Journal.

En la querella, Cary sostuvo que la liga presionó a su familia para expulsarlo de la estructura corporativa después de que él cuestionara el manejo administrativo y financiero del equipo. Entre los puntos señalados por el demandante figuran las dudas internas sobre los acuerdos confidenciales que la organización pagó para resolver las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Watson en 2022.

La NFL respondió en diciembre de 2025 con una moción para desestimar el caso. Los abogados de la liga argumentaron que la demanda carece de sustento jurídico y que representa un intento de llevar a un tribunal federal una pelea doméstica por poder y herencia que ya fue resuelta dentro de los estatutos internos de la franquicia.

El control absoluto de Houston tras la muerte de Janice McNair

Durante casi ocho años, Janice McNair funcionó como el contrapeso legal entre ambos hermanos al conservar la titularidad mayoritaria de las acciones tras la muerte de su esposo. Su fallecimiento en julio de 2026 eliminó esa figura intermedia y dejó el mapa de poder definido en favor de Cal McNair, quien dirige las operaciones del equipo junto a su esposa Hannah McNair.

Para Cary, el desenlace significa quedar marginado de la toma de decisiones de la joya financiera que su padre fundó en 1999 tras pagar 700 millones de dólares por la franquicia de expansión. Sin embargo, los litigios abiertos en torno a los fideicomisos familiares mantienen el conflicto activo fuera del emparrillado.

Mientras los Texans compiten en la Conferencia Americana, la familia McNair protagoniza uno de los litigios sucesorios más costosos en la historia reciente del deporte profesional estadounidense, con expedientes que amenazan con revelar la intimidad financiera de una de las organizaciones más herméticas de la liga.

¿Hacia dónde camina el conflicto? Lo que viene para los Texans

La batalla legal está lejos de terminar y se encamina hacia un periodo de máxima tensión que podría sacudir las entrañas de la NFL.

En el corto plazo, el tribunal federal del Distrito Sur de Texas debe resolver la moción de desestimación presentada por la NFL. Si el juez decide seguir adelante con el caso de Cary McNair, comenzará la etapa de “discovery” (revelación de pruebas), lo que obligaría a la liga y a los Texans a entregar correos electrónicos, minutas de juntas de dueños y documentos financieros confidenciales. Esto es precisamente lo que la NFL quiere evitar a toda costa, ya que podría ventilar los secretos de cómo se negoció la salida y los polémicos pagos del caso Deshaun Watson.

Para Cary, el camino es un “todo o nada”: o logra que la presión de destapar los secretos de la liga obligue a su hermano Cal y a la NFL a negociar un acuerdo multimillonario fuera de la corte, o quedará definitivamente marginado y desheredado del imperio que su padre construyó.