La Selección de España firmó una actuación demoledora en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA que se disputa en Doha, Qatar, tras pasarle por encima a Fiyi con un marcador de escándalo de 15-0. Con esta exhibición ofensiva, La Rojita no solo aseguró su boleto a la siguiente ronda, sino que se quedó a las puertas de inscribir su nombre en los libros de récords del futbol internacional. El récord es de 16-0 de Marruecos a Nueva Caledonia en esta categoría.

El combinado ibérico, que llegaba con la moral en alto tras golear 5-0 a China en su debut dentro del certamen, no dio tregua desde el silbatazo inicial. El dominio español fue absoluto y asfixiante, reflejándose en un contundente 9-0 al término del primer tiempo que dejó el encuentro sentenciado antes del descanso. Lejos de bajar el ritmo en el complemento, España mantuvo la intensidad y sumó 6 anotaciones más en la segunda mitad para redondear la histórica paliza.

Los anotadores de los 15 goles de España

La gran figura del compromiso fue Rafa Cruz, quien firmó un repóquer al despacharse con cinco goles. A la fiesta ofensiva se sumaron Roberto Tomás y Guillermo Trujillano, autores de sendos hat-tricks con tres dianas cada uno, además de un doblete de Jorge Domínguez (2) y las aportaciones individuales de Marco Empresa (1) y Yeremaiah Ramos (1).

El siguiente encuentro de España será ante Marruecos el próximo jueves 26 de noviembre.

Máximas goleadas en la Copa Mundial de la FIFA en las diferentes categorías