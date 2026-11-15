España 0-0 Inglaterra: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 15 de noviembre; marcador online del partido de la Jornada 6 de la UEFA Nations League

La UEFA Nations League ofrece un choque de máxima exigencia entre dos potencias del futbol mundial: España e Inglaterra se enfrentan con el primer lugar del grupo en juego.

El conjunto ibérico llega con el boleto asegurado a la ronda eliminatoria por cuarta edición consecutiva, tras sufrir pero resolver con oficio su visita del jueves ante República Checa (0-2) para mantener su paso perfecto en el certamen. Con ese resultado, La Roja extendió a 43 encuentros su imponente invicto en tiempo reglamentario (34 victorias y 9 empates).

Por su parte, Inglaterra arriba con opciones matemáticas de arrebatar el liderato y asegurar jugar en casa los Cuartos de Final tras imponerse 2-1 a Croacia en la quinta jornada. Superar la primera fase ya representaría un salto importante para los Three Lions, ausentes en las rondas finales desde la campaña inaugural 2018-19. Aunque los dirigidos por Thomas Tuchel suelen padecer en duelos de esta envergadura, el cuadro británico apela a su solidez fuera de territorio inglés, donde acumula más de cuatro años sin caer como visitante.

Pronóstico de España vs Inglaterra hoy domingo 15 de noviembre 2026

Ganador: Triunfo de España (la doble oportunidad España/Empate es la opción más segura).

Goles: Se proyecta un duelo disputado con ambos equipos anotando o un marcador de más de 2.5 goles por la calidad ofensiva de ambos planteles y la necesidad inglesa de ir al frente.

Marcador probable: 2-1 a favor de España.

Horario y dónde seguir en vivo el España vs Inglaterra

Horario: 13:45 horas (tiempo del centro de México)

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