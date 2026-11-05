Mateo Chávez se queda en la banca en la derrota del AZ Alkmaar contra la Juventus por la UEFA Europa League

El AZ Alkmaar no supo aprovechar la localía y perdió este jueves 5 de noviembre ante la Juventus en compromiso de la Jornada 4 de la UEFA Europa League en donde el mexicano Mateo Chávez se quedó en la banca por segundo partido de competiciones europeas consecutivo.

Randal Kolo Muani fue el hombre clave para la Vecchia Signora con una brillante asistencia para el primer gol del partido, obra de Koopmeiners, y selló la victoria con otra anotación en el 37′. Por su parte, el AZ Alkmaar descontó en el cierre del partido por conducto de Meerdnick.

El AZ Alkmaar se enfrentará este jueves 5 de noviembre a la Juventus de Turín en compromiso de la Jornada 4 de la UEFA Europa League en donde el mexicano Mateo Chávez buscará seguir sumando minutos.

El conjunto neerlandés llega a este partido con dos victorias seguidas, pero en puestos de repechaje, mientras que la Juventus es séptimo de la tabla con siete unidades y buscando su pase a los Octavos de Final de la UEFA Europa League.

Mateo Chávez viene de más a menos en sus minutos de participación en competición europea, luego de disputara los 90 minutos del primer partido del AZ contra el Sunderland, jugar 14 minutos con el Beer Sheva y quedarse en la banca contra el Ararat Armenia.