Edson Álvarez está de vuelta. Tras más de tres meses de ausencia en las convocatorias oficiales, el mediocampista mexicano regresó a la actividad y lo hizo por la puerta grande: saltando como titular en el once inicial del West Ham United para el compromiso frente al Preston North End donde terminaron empatados a un gol, correspondiente a la jornada de la EFL Championship de Inglaterra.

Edson Álvarez: Más de 3 meses sin jugar

La larga espera para el capitán de la Selección Mexicana finalmente llegó a su fin jugando los 90 minutos. Edson no disputaba un partido oficial con los Hammers desde el pasado 8 de agosto, fecha en la que vio acción durante 75 minutos en el enfrentamiento ante el Portsmouth. Desde aquel compromiso, el mexicano quedó marginado de la rotación y atravesó un periodo de incertidumbre deportiva que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante prácticamente todo el arranque de la campaña.

La llegada de Scott Parker le abre la puerta a Edson Álvarez

El punto de inflexión para el Machín llegó desde el banquillo. La reciente contratación de Scott Parker como nuevo director técnico del West Ham representó una bocanada de aire fresco para el mexicano. Con un nuevo proyecto deportivo en marcha y la necesidad de reestructurar el mediocampo para encarar la exigente segunda división inglesa, Parker decidió apostar de inmediato por la jerarquía, el despliegue físico y la experiencia internacional de Álvarez, devolviéndole la confianza desde el silbatazo inicial ante el Preston.

Para el West Ham, recuperar a un futbolista de las características de Edson supone un impulso anímico y táctico fundamental en su lucha dentro de la Championship. Su capacidad para recuperar balones, ordenar la salida desde el fondo y aportar equilibrio defensivo resulta clave en un torneo caracterizado por su alta intensidad física y su calendario apretado.

Más allá del impacto inmediato en el club londinense, la reaparición del canterano americanista representa una noticia sumamente positiva para el entorno del futbol mexicano. Tras semanas sin ritmo competitivo, volver a sumar minutos como titular le permite retomar confianza y forma física de cara a los próximos compromisos internacionales.