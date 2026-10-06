Cumple 58 años estadio mexicano que ha recibido Mundiales y Juegos Olímpicos; hizo historia en Latinoamérica con su fachada de ETFE y es el quinto con mayor capacidad en México

Puebla tiene un estadio que nació antes de que México recibiera por primera vez una Copa del Mundo de la FIFA Copa del Mundo de la FIFA y que, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en uno de los escenarios deportivos más reconocibles del país. El Estadio Cuauhtémoc cumple este 6 de octubre 58 años desde su inauguración, una historia que comenzó en 1968 y que incluye Juegos Olímpicos, dos Mundiales y una transformación arquitectónica que lo llevó a experimentar con un material poco habitual en los grandes recintos deportivos de Latinoamérica.

El inmueble abrió sus puertas el 6 de octubre de 1968, apenas unos días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de México. Fue diseñado por el arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, también responsable del proyecto del Estadio Azteca, y su construcción tomó alrededor de 500 días, de acuerdo con información de la pagina oficial del Club Puebla.

El día que el Mundo conoció el estadio Cuauhtémoc

La información del sitio del Puebla sitúa que la inauguración tuvo como protagonistas a México y Checoslovaquia empataron 1-1 en el encuentro principal de aquella jornada, mientras que Puebla y América disputaron el partido previo. El recinto había sido concebido precisamente para formar parte de la infraestructura que recibiría el torneo olímpico de futbol.

Una semana después de abrir sus puertas, el Cuauhtémoc comenzó a escribir su historia internacional. Durante México 1968 recibió partidos de la fase de grupos y posteriormente un encuentro de cuartos de final. El estadio todavía no tenía las dimensiones que alcanzaría después, pero ya estaba integrado a uno de los acontecimientos deportivos más importantes celebrados en América Latina.

De los Juegos Olímpicos al primer Mundial

El salto internacional llegó apenas dos años después. Para la Copa del Mundo de 1970, el Cuauhtémoc volvió a convertirse en sede de una competencia de alcance global. El estadio recibió tres encuentros del torneo y fue utilizado por Uruguay, selección que comenzó su participación en Puebla con una victoria de 2-0 sobre Israel.

El recinto volvería a vivir un Mundial 16 años después. Para México 1986 fue sometido a una ampliación que modificó considerablemente su estructura. Se construyeron las tribunas superiores y su capacidad aumentó hasta superar los 42 mil espectadores, de acuerdo con la historia oficial del Club Puebla.

Aquella segunda Copa del Mundo convirtió al Cuauhtémoc en uno de los pocos estadios mexicanos que han recibido dos ediciones del Mundial. En 1986 albergó cinco partidos, incluido el duelo de octavos de final entre Argentina y Uruguay, ganado por la Albiceleste 1-0.

La historia del estadio también está ligada al crecimiento del Puebla. El recinto fue escenario de los títulos de Liga conseguidos por La Franja en las temporadas 1982-83 y 1989-90, por lo que su relevancia no se limita a los grandes torneos internacionales.

La transformación que cambió su apariencia

El Cuauhtémoc que hoy aparece en las imágenes de Puebla es muy diferente al que recibió a México y Checoslovaquia en 1968.

La remodelación más llamativa comenzó en 2014 y concluyó con la reinauguración del estadio en noviembre de 2015. Las obras incorporaron nuevas rampas en las cabeceras y transformaron por completo el exterior mediante una envolvente compuesta por cientos de elementos de ETFE.

El ETFE, cuyo nombre corresponde al etileno tetrafluoroetileno, es un polímero ligero y resistente utilizado en proyectos arquitectónicos que buscan cubrir grandes superficies sin recurrir a estructuras pesadas. Su resistencia al calor, la corrosión y la radiación ultravioleta lo convirtió en una alternativa atractiva para la renovación del Cuauhtémoc.

La nueva fachada fue uno de los elementos que distinguieron al estadio después de su remodelación. De acuerdo con Edificios de México, el Cuauhtémoc se convirtió en el primer estadio de México y Latinoamérica en utilizar esta tecnología en su fachada.

El cambio fue más profundo que una simple renovación estética. La envolvente exterior convirtió al estadio en un volumen mucho más reconocible desde el entorno urbano, mientras que las nuevas rampas y áreas añadidas modificaron su configuración para aumentar el aforo y modernizar sus servicios.

¡Mariachi! 🗣️ Échate las mañanitas, que el poderoso Cuauhtémoc anda de fiesta. 🎺🔥 Por 58 años el Coloso de Maravillas 🏟️ha sido protagonista y sede de grandes eventos. ¡Felicidades @EstadioCuauh! 🎉 #LaFranjaNosUne🎽 https://t.co/DBtT5H8MSk — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) October 6, 2026

La reinauguración ocurrió el 18 de noviembre de 2015 con un partido entre Puebla y Boca Juniors. La Franja ganó 1-0 y cerró así una remodelación que había cambiado radicalmente la imagen del inmueble.

Uno de los cinco estadios más grandes de MéxicoLa última transformación también elevó su capacidad.

El Club Puebla establece actualmente el aforo del Cuauhtémoc en 51 mil 726 personas, una cifra que lo mantiene dentro del grupo de los cinco estadios con mayor capacidad de México.

Eso coloca al inmueble poblano en una posición particular dentro de la infraestructura deportiva mexicana.

Primero fue un proyecto construido para los Juegos Olímpicos de 1968. Después recibió un Mundial en 1970. Más tarde fue ampliado para convertirse nuevamente en sede mundialista en 1986 y, casi tres décadas después, volvió a cambiar su aspecto con una solución arquitectónica que utilizó ETFE.

A sus 58 años, el Cuauhtémoc conserva así una característica que pocos estadios mexicanos pueden presumir. Su historia no pertenece a una sola época.

El estadio que Pedro Ramírez Vázquez diseñó en los años sesenta sigue siendo reconocible, pero el recinto que hoy se levanta en Puebla también representa una etapa distinta de la arquitectura deportiva. En medio siglo pasó de las estructuras de concreto de la generación de México 68 a una fachada ligera y translúcida que modificó por completo su presencia urbana.

El Cuauhtémoc no solamente ha sobrevivido a cinco décadas de transformaciones en el futbol mexicano. También ha conseguido mantenerse vigente mientras alrededor suyo cambiaron el deporte, las ciudades y la manera de construir los grandes escenarios deportivos.

