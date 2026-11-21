Un semestre más en el que los Pumas de la UNAM no levantarán un trofeo, el equipo del Pedregal no se clasificó a la liguilla del Torneo Apertura 2026 y dejó muy mal sabor de boca en su última presentación tras caer en casa ante los Rayados de Monterrey.

Tras el 0-2 en contra de la Pandilla, Esteban Solari; director técnico de Pumas confesó sus sensaciones y señeló al principal culpable del fracaso auriazul: “En líneas generales, quiero pedir disculpas a la afición por no lograr el objetivo de clasificar a la liguilla ni cerrar el torneo como se merecen. La responsabilidad es mía como entrenador por las decisiones que he tomado.Repito: el principal responsable soy yo y nadie más. Que quede claro que soy el primero en responder por armar un Pumas fuerte.’' comentó el argentino.

Por otro lado, agradeció a la afición que se dio cita en el Olímpico Universitario y dejó en claro que se va dolido con lo que vieron por parte de sus pupilos: “Me hago cargo del cambio de identidad; nos llevó muchos partidos de la primera parte del campeonato encontrar el rumbo.

Asumo la responsabilidad y agradezco a la afición porque siempre nos alienta y empuja. Tenemos el compromiso de volver más fuertes. Hoy no dimos el partido que queríamos; no fue fácil emocionalmente jugarlo y no es la cara que queremos mostrar a nuestra gente”., destacó.

Continuidad en duda

Finalmente, el ‘Tano’ no quiso responder sobre su futuro al frente de Universidad Nacional, sin embargo, tiene vínculo hasta mediados de 2028 con el equipo, por lo que luce complicado que se vaya tras solo un semestre al frente.