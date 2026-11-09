ESTRELLA de la Liga MX se pronunció tras altercado con afición: ‘’Esto me hizo reaccionar’'

Santiago Homenchenko y los Gallos Blancos de Querétaro no la pasaron nada bien en La Corregidora frente a la Franja del Puebla. El equipo del volante charrúa y compañía cayeron por 0-2 ante los poblanos y se complicaron su pase a la liguilla del Torneo Apertura 2026. Tras el silbatazo final, Homenchenko se encaró con un sector de aficionados y rápidamente en redes sociales lo señalaron.

Tras el altercado y con la cabeza más fría, el volante del Querétaro se pronunció con un escrito que compartió en su cuenta personal de Instagram: “Ayer tuve el error de enojarme con una persona puntual que estaba señalando a un compañero de mala manera. Esto me hizo reaccionar en su defensa, por la frustración del momento. No fue en general hacia ustedes, afición.

Saben bien que yo a este equipo y a este escudo les tengo mucho cariño y, sobre todo, respeto. !Vamos arriba!’', escribió Santiago.

Se juegan la vida en dos partidos

De momento, Gallos Blancos de Querétaro es décimo segundo de la tabla general con 20 unidades, sin embargo, tienen la ventaja que tienen aún dos partidos por disputarse. En caso de que ganen ambos, es prácticamente un hecho que estarán en la fase final del torneo mexicano.

Por sí fuera poco, ambos serán en casa, el primero contra los Rayados de Monterrey este sábado 14 de noviembre en punto de las 5 de la tarde y el último ante los Rayos del Necaxa en la misma Corregidora el domingo 22 de noviembre en punto de las 7 de la noche.