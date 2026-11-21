El supuesto retiro inmediato de Jamal Musiala a los 23 años por motivos neurológicos es completamente falso. Durante las últimas horas, una publicación viral en redes sociales encendió las alarmas en el futbol mundial al asegurar que la estrella del Bayern Munich colgaría los botines de forma abrupta; sin embargo, todo se trató de una noticia engañosa difundida desde un perfil apócrifo.

La desinformación se originó en la plataforma X a través de la cuenta «@david_ornsign», un usuario que suplantó la identidad del reconocido periodista de The Athletic, David Ornstein. Aprovechando la credibilidad del comunicador británico, el perfil falso aseguró que el mediocampista alemán ofrecería una rueda de prensa de despedida este lunes en el Allianz Arena. La publicación acumuló cerca de tres millones de visualizaciones en cuestión de horas antes de que se verificara que no pertenecía a la cuenta oficial de Ornstein ni contaba con respaldo alguno.

El rumor encontró terreno fértil debido al delicado historial médico reciente que ha atravesado Musiala. En agosto de 2026, durante la pretemporada, el futbolista encendió las preocupaciones tras perder el conocimiento en dos ocasiones en un lapso de apenas cuatro días. Estudios clínicos posteriores confirmaron que padecía crisis epilépticas de ausencia derivadas de un trastorno neurológico, condición por la cual inició un tratamiento farmacológico controlado. A ello se sumó una lesión en el muslo que lo marginó de las canchas durante casi dos meses, afectando su ritmo competitivo.

Las polémicas declaraciones de Rummenigge sobre Musiala

Este complejo panorama físico coincidió con declaraciones de la directiva bávara, como Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, quienes manifestaron su inquietud respecto a la evolución del jugador y su capacidad para retomar su mejor versión futbolística.

Incluso, el debate en Munich escaló al terreno financiero. Rummenigge llegó a sugerir la posibilidad de revisar los términos salariales del futbolista si sus problemas físicos le impiden recuperar su rendimiento habitual, considerando que Musiala percibe cerca de 25 millones de euros anuales y tiene contrato vigente hasta 2030.

Pese a la incertidumbre sobre su estado de forma y su futuro contractual en Alemania, no existe ningún anuncio oficial ni indicio real de que Jamal Musiala contemple poner fin a su carrera profesional.

Desvanecimientos por condición neurológica de Musiala

Dentro de la cancha, Jamal Musiala ha atravesado episodios médicos que generaron alarma reciente, además de lesiones musculares y articulares graves en su historial con el Bayern Munich.

Dos colapsos en cuatro días: Durante la pretemporada en agosto de 2026, Musiala sufrió dos episodios de desvanecimiento en partidos amistosos consecutivos: primero frente al RB Leipzig (15 de agosto) y cuatro días después ante el FC Heidenheim (18 de agosto), donde cayó al césped apenas seis minutos después de ingresar de cambio.