Exentrenador de la NFL protagoniza escándalo: atropella a dos peatones, huye y se entrega a la policía

Rex Ryan pasó de analizar los partidos de la NFL frente a las cámaras de ESPN a presentarse ante la policía de Nashville. El exentrenador en jefe de los New York Jets y Buffalo Bills se entregó este miércoles a las autoridades, luego de ser acusado de atropellar a dos peatones y abandonar el lugar del incidente ocurrido la semana pasada.

De acuerdo con el reporte policial, Ryan conducía una camioneta la noche del jueves en una zona turística del centro de Nashville, conocida por sus establecimientos musicales y bares, cuando presuntamente pasó sobre los pies de dos personas que cruzaban una de las calles principales y tenían preferencia de paso.

Los afectados sufrieron lesiones leves. Según la versión de las autoridades, ambos hicieron señas al conductor para que se detuviera en el siguiente semáforo en rojo. Ryan habría bajado del vehículo para discutir con ellos antes de retirarse del lugar.

Los peatones consiguieron fotografiar al conductor y la matrícula de la camioneta, elementos que permitieron identificarlo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Davidson confirmó que Ryan se presentó durante las primeras horas del miércoles en el Centro de Detención del centro de Nashville. Posteriormente recuperó su libertad bajo libertad condicional previa al juicio, sin necesidad de pagar una fianza económica.

El exentrenador enfrenta seis cargos menores: dos por abandonar el lugar de un accidente, dos por no prestar auxilio o proporcionar información y dos por desobedecer una señal de tráfico. Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para diciembre.

Former NFL HC Rex Ryan was arrested Wednesday morning in Nashville after allegedly running over the feet of two pedestrians with his pickup truck last week.



Police say Ryan continued driving before the pedestrians caught up to him at a red light. He allegedly got out, argued… pic.twitter.com/xnFsRxcXqI — Ari Meirov (@MySportsUpdate) November 11, 2026

Rex Ryan, de dos finales de la AFC a convertirse en analista de ESPN

Ryan construyó una personalidad reconocible en la NFL por su temperamento, sus declaraciones directas y su estilo desafiante frente a los medios de comunicación.

Al frente de los New York Jets, consiguió llevar al equipo al Juego de Campeonato de la Conferencia Americana en temporadas consecutivas, después de las campañas 2009 y 2010. En ambas ocasiones estuvo a un paso de disputar el Super Bowl.

Posteriormente dirigió a los Buffalo Bills, equipo que lo despidió antes de terminar la temporada 2016. Desde entonces no ha vuelto a ocupar un puesto como entrenador en jefe, aunque mantuvo abierta esa posibilidad.

En 2025 incluso fue entrevistado para regresar a los Jets, franquicia que finalmente eligió a Aaron Glenn.

Su actividad profesional continuó en ESPN, donde se convirtió en uno de los analistas de los programas de NFL de la cadena. Ryan participó el domingo en la previa de los partidos y el lunes en un programa matutino, ambos grabados en Nueva York.

La historia familiar también está ligada al futbol americano. Su padre, Buddy Ryan, fue uno de los entrenadores defensivos más reconocidos de la NFL y coordinó la histórica defensa de los Chicago Bears de 1985. Su hijo Seth Ryan trabaja actualmente como coordinador del juego aéreo de los New York Jets.