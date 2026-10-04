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La FALLA bajo la portería de Chaquito Gimenez vs Estados Unidos

Santiago Gimenez no logró rematar en una jugada tempranera en el encuentro; la opinión se divide entre si falló o el balón le quedó un tanto retrasado para marcar el gol.

falla santiago gimenez gol minuto 3
Santiago Gimenez (L) of Mexico fights for the ball with Antonee Robinson (R) of USA during 2026 International Friendly match between United States (USA) vs (and) Mexico (Mexican National team) at State Farm Stadium, on October 03, 2026 in Glendale, Arizona, United States.|David Leah/David Leah

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Roberto Alvarado manejó el balón por la banda de la derecha, observó al jugador que acaba de pasar del Milan al Porto Santi Gimenez y en esa asosiación que debía terminar en gol, culminó en una oportunidad que se diluyó cuando apenas corrían tres minutos de partido entre México y Estados Unidos en la cancha del State Farm Stadium de Arizon.

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En el tercer partido de la era de Rafa Márquez, envío a Santiago Gimenez a la cancha y de inmediato los reflectores estuvieron en el jugador de los dragones azules, sin embargo en un taming que no tuvo sintonía entre Alvarado y Chaquito el balón no entre a las redes, y es que Santi quizás esperaba el balón hacia el frente para quedar a merced del arco, y en ese instante el pase de Alvarado quedó ligeramente atrasado.

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Por ello, Gimenez al observar que ya no le favorecía la posición, se tiró al césped para intentar jalar el balón para al menos conservar la posesión, pero el defensa llegó a la cita y terminó la amenaza de México, que por otro lado mostraba ímpetu e intensión llegando así apenas a los tres minutos del partido.

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