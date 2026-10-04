La FALLA bajo la portería de Chaquito Gimenez vs Estados Unidos

Roberto Alvarado manejó el balón por la banda de la derecha, observó al jugador que acaba de pasar del Milan al Porto Santi Gimenez y en esa asosiación que debía terminar en gol, culminó en una oportunidad que se diluyó cuando apenas corrían tres minutos de partido entre México y Estados Unidos en la cancha del State Farm Stadium de Arizon.

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En el tercer partido de la era de Rafa Márquez, envío a Santiago Gimenez a la cancha y de inmediato los reflectores estuvieron en el jugador de los dragones azules, sin embargo en un taming que no tuvo sintonía entre Alvarado y Chaquito el balón no entre a las redes, y es que Santi quizás esperaba el balón hacia el frente para quedar a merced del arco, y en ese instante el pase de Alvarado quedó ligeramente atrasado.

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Por ello, Gimenez al observar que ya no le favorecía la posición, se tiró al césped para intentar jalar el balón para al menos conservar la posesión, pero el defensa llegó a la cita y terminó la amenaza de México, que por otro lado mostraba ímpetu e intensión llegando así apenas a los tres minutos del partido.