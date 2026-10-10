FC Juárez vs Xolos de Tijuana EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión por TV Azteca HOY sábado 10 de octubre partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online en directo con posiciones

Sigue la actividad de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y el primer encuentro de este sábado 10 de octubre de 2026 es el FC Juárez vs Xolos de Tijuana. El encuentro se va a disputar en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

FC Juárez vs Xolos de Tijuana

Horario: 17 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez



Hoy nos vamos de botas y sombrero al San Benito 🤠👏💚



Hoy toca demostrar quién es la mejor FRONTERA 💥🏟️ pic.twitter.com/7yDlzK2YWL — FC Juárez (@fcjuarezoficial) October 10, 2026

Dónde mirar en vivo FC Juárez vs Xolos de Tijuana

El encuentro de FC Juárez vs Xolos de Tijuana va a ser transmitido EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca en Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Carlos 'Warrior' Guerrero, Zague, Francisco Chacón, Lalo Ruíz y Carlos Salgado.

La transmisión arranca en punto de las 16:50 horas tiempo del centro de México para que no pierdas de todos los detalles del partido.

VER AQUÍ EN VIVO Y GRATIS EL FC Juárez vs Xolos de Tijuana DE LA JORNADA 11 DEL APERTURA 2026

Posiciones de Juárez y Xolos de Tijuana

Los Bravos de Juárez reciben a su vecino fronterizo envueltos en una crisis de resultados. La escuadra dirigida por Gustavo Lema perdió 2-1 frente a León con un gol agónico en tiempo de descuento. Llegan ubicados en el último lugar de la tabla con tres puntos conseguidos tras tener solo una victoria.

Por otra parte, los Xolos de Tijuana se mantienen fuera de la zona de clasificación a la Liguilla, se ubican en el noveno lugar con 14 puntos. Llegan de caer ante Atlas 3-2, con una racha de 3 derrotas, un empate y una victoria en sus últimos cinco juegos disputados.

¡Día de partido en Juárez!



La Jauría Xoloitzcuintle visita a los Bravos en duelo de la jornada 11 ¡Venga Perros! 🔴⚫#DeLaFronteraPalMundo 🌎 pic.twitter.com/yWBtELOI0i — Xolos (@Xolos) October 10, 2026

¿Juega Gil Mora?

Gil Mora no juega en el partido de FC Juárez vs Xolos de Tijuana correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. El mediocampista mexicano estuvo entrenando por separado durante la semana y había sido duda para este partido, sin embargo, se confirmó que no estaría presente.