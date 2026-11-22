La liguilla del Torneo Apertura 2026 comienza a tomar forma, ya tenemos a los ocho invitados para la fase final y una serie definida; la del Atlas de Guadalajara contra los Diablos Rojos del Toluca. A falta de horarios concretos, el primer duelo de cuartos de final será el miércoles 25 de noviembre y el último de ellos será el 29 de noviembre.

Justo este miércoles 25 de noviembre se jugarán los partidos de ida, mientras que, los duelos de vuelta de estas series serán el sábado 28 de noviembre.

Por otro lado, el jueves 26 de noviembre se disputarán los otros dos cotejos de ida y tendrán su compromiso de vuelta el domingo 29 de noviembre.

Tabla general del Apertura 2026 al momento

Cruz Azul – 32 América – 30 Chivas – 30 Atlas – 28 Toluca – 27 Monterrey – 27 León – 26 Pachuca – 25 Tijuana – 25 Santos – 25 Pumas – 21 Puebla – 20 San Luis – 20 Querétaro – 20 Tigres – 18 Atlante – 14 Necaxa – 13 Juárez – 12

América ya no puede ser líder

Tras su derrota en contra de los Tigres de la UANL por la mínima diferencia en el Sábado Felino de TV Azteca Deportes, el cuadro azulcrema ya solo aspira a quedar en el segundo lugar o en la tercera plaza de la clasificación general.

Chivas del Guadalajara tendrá que ganar ante la Máquina Celeste de Cruz Azul si quiere terminar en la cima, mientras que, al actual campeón del futbol mexicano le basta no perder para concretar el liderato.