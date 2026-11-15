Fecha FIFA HOY: partidos del domingo 15 de noviembre, calendario y horarios de los juegos internacionales

Continúa este domingo 15 de noviembre los partidos de la Fecha FIFA de la UEFA Nations League, Concacaf Nations League y amistosos, destacando el duelo entre dos potencias mundiales, la selección campeona del Mundos. España y su similar de Inglaterra.

Partidos de la UEFA Nations League

Liga A

España vs Inglaterra - Estadio Metropolitano - 13:45 horas

El liderato del Grupo 3 está en juego en la sexta jornada, ya que España, que solo necesita evitar la derrota para mantenerse en lo más alto, recibe a Inglaterra, que debe ganar para superar a los campeones del mundo.

Inglaterra solo ha ganado dos de los últimos diez duelos directos entre estas selecciones (E1, D7), tras perder la final de la Eurocopa 2024 (2-1) y el partido de la primera vuelta de esta edición del torneo (3-2). En cada uno de los cinco enfrentamientos más recientes marcaron ambos equipos y se anotaron más de 2,5 goles.

Bélgica vs Italia - King Baudouin Stadium - 13:45 horas

Bélgica debe ganar este duelo del Grupo 1 contra Italia si quiere asegurarse un puesto en los cuartos de final, pero a los visitantes les basta con empatar para alcanzar las eliminatorias.

La victoria de Bélgica por 2-0 sobre Italia en la primera jornada fue su primer triunfo en los duelos directos entre estos equipos desde noviembre de 2015 (E1, D4). Italia ha ganado tres de sus cuatro últimos enfrentamientos en Bélgica (D1).

Croacia vs República Checa - Opus Arena - 13:45 horas

La batalla por evitar el descenso automático en el Grupo 3 se decidirá en la última jornada, y Croacia solo necesita evitar la derrota ante la República Checa para asegurarse la tercera plaza.

El combinado croata no ha perdido ninguno de los siete duelos directos previos (4 victorias y 3 empates), una racha que incluye la victoria por 2-1 en el partido de la primera vuelta disputado en septiembre. En seis de esos siete encuentros, sin embargo, marcaron ambos equipos.

Francia vs Turquía - Stade Atlantique - 13:45 horas

Francia busca asegurar su plaza en los cuartos de final de la UEFA Nations League ante una Turquía que necesita una sorpresa para evitar el descenso automático a la Liga B.

Después de ganar 1-0 el duelo de la primera vuelta, Francia ha ganado ahora cinco de sus siete duelos directos históricos (E1, P1), aunque la última vez que recibió a Turquía empató 1-1.

Liga C

Chipre vs Montenegro - Alphamega Stadium - 8:00 horas

Letonia vs Armenia - Skonto stadions - 8:00 horas

Bielorrusia vs Albania - Illovszky Rudolf Stadion - 11:00 horas

Finlandia vs San Marino - Bolt Arena - 11:00 horas

Partidos de la Concacaf Nations League

Liga A

Panamá vs Curazao - Estadio Rommel Fernández - 17:00 horas

Partidos Amistosos