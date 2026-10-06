Fecha y horario del México vs Chile EN VIVO Y GRATIS partido de la Fecha FIFA de octubre 2026

Última oportunidad para Rafael Márquez y la Selección Mexicana de Futbol para conseguir su primer triunfo en esta Fecha FIFA tras dos empates y una derrota. Será este martes 6 de octubre cuando los pupilos del ex defensor central se vean las caras con la Selección Nacional de Chile en Los Angeles, California para acabar con las malas sensaciones que ha dejado estos primeros cotejos en la nueva era del combinado mexicano.

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Ambos combinados nacionales no han podido ganar en la presente Fecha FIFA y querrán sacar la victoria para llevarse un sabor agridulce de vuelta a casa. El cuadro andino fue goleado por Estados Unidos (4-2) y cayó con su similar de Canadá por la mínima diferencia. Por otro lado, México igualó con Perú y Colombia para después ser goleado en Arizona frente al combinado de las barras y las estrellas.

Últimos resultados de México vs. Chile



México 2-2 Chile (Partido amistoso - 08/12/2021)



México 3-1 Chile (Partido amistoso - 22/03/2019)



México 0-1 Chile (Partido amistoso - 16/10/2018)



México 0-7 Chile (Copa América - 18/06/2016)



México 1-0 Chile (Partido amistoso - 01/06/2016)

México vs Chile por TV Azteca

Recuerda que podrás ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Chile este martes 6 de octubre por la señal de TV Azteca a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca EN VIVO y la página de aztecasiete/envivo.com desde las 8:00 pm con el mejor equipo de todo el país.

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