Feyenoord recibe al Porto este martes 24 de noviembre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el Stadion De Kuip de Róterdam, en un choque clave por la Jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League en el que ambos buscan escapar de la parte baja de la tabla.

El conjunto neerlandés atraviesa un momento complejo tanto en Europa como en el plano local. Tras caer 3-0 ante el Inter de Milán en su última aparición continental, suma seis partidos sin ganar en todas las competiciones (dos empates y cuatro derrotas), incluido un inesperado tropiezo en casa frente al Excelsior. A un punto de los primeros 24 puestos, su principal asignatura pendiente es la solidez defensiva: ha recibido 11 goles en la actual fase de liga y apenas dejó su arco en cero en dos de sus últimos 21 encuentros de Champions League.

Del otro lado, el Porto dirigido por Francesco Farioli llega en plena recuperación tras golear 4-1 al Napoli en la cuarta jornada para sumar sus primeros puntos europeos y extender a seis su racha de victorias consecutivas en todas las competencias. No obstante, los Dragones arrastran tres derrotas seguidas como visitantes en la Champions League y buscarán evitar su cuarta caída al hilo fuera de casa en el torneo por primera vez desde noviembre de 1998.

Pronóstico del Feyenoord vs Porto hoy martes 24 de noviembre 2026

El Porto parte como ligero favorito para imponerse o al menos puntuar en su visita al Feyenoord. Marcador Probable: Feyenoord 1 - 2 Porto / Feyenoord 1 - 1 Porto

Horario y dónde seguir en vivo el Feyenoord vs Porto

Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México

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