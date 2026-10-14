La frase con la que Gilberto Mora va a triunfar en Europa: “Es un sueño para mí portar este dorsal tan importante”

Nacido en Chiapas y formado en los Xolos de Tijuana. Fue debutado por Juan Carlos Osorio y llevado en esta etapa de su carrera por gente como Sebastián Abreu o Javier Aguirre con el tricolor. Y en lo que todos coinciden, es que está destinado a la grandeza. Se espera que su venta se vuelva la más cara en la historia del balompié mexicano y por ello Gilberto Mora desde ahora se volvió en el referente de todo un país futbolísticamente.

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¿Por qué la frase “es un sueño portar para mí este número tan importante” define a Gilberto Mora?

El juvenil mexicano ha tenido un ascenso meteórico, pero es evidente que está completamente controlado (en buen sentido) por su entorno. Su padre es ex futbolista y tiene a Rafaela Pimenta como parte de su desarrollo como estrella mundial. En ese sentido, el muchacho se muestra siempre sensato, enfocado y trabajando estrictamente en la parte futbolística.

A diferencia de otros perfiles como ciertos canteranos de Chivas que han demostrado ganas de estar siempre pendiente de las redes sociales, Gilberto Mora no está tanto en lives o publicaciones diversas en el espacio digital. Por eso, muchos indican que fue lo ideal darle la playera 10 del tricolor, donde precisamente soltó las palabras donde reconoce como un sueño llevar esa carga de un dorsal tan relevante.

El camino se ve claro, y el joven de 18 años lo lleva con toda la responsabilidad del mundo. Aunque se notó sorprendido pues no le habían dicho que le darían el número, agregó: “... como siempre lo hago, voy a salir y a jugar al futbol, espero poder seguir haciendo las cosas bien“. Y así, la esperanza de todo un país está recargada en un muchacho que recién alcanzó la mayoría de edad… pues su talento es innegable.

¿Qué se sabe del interés en Europa por Gilberto Mora?

A lo largo de los meses recientes se ha hecho claro que Gilberto Mora en breve emigrará al futbol europeo. Sus compañeros en Xolos han declarado que no le queda mucho en México, por lo que quieren hacerle pasar unos meses agradables. Su representante ya dijo que buscan la mejor opción y que será por cifras bastante altas. Ahora, esto es lo último que ha sonado de su posible destino.

Según diversos reportes, clubes como Real Madrid, Barcelona, Benfica y Borussia Dortmund se acercaron en meses pasados. Pero lo que más sonó en días recientes fueron las opciones del Liverpool y Arsenal, indicando interés por los clubes de la mejor liga del mundo. Y por ahora, toca esperar para que Gilberto Mora tome la decisión que buscará catapultar su carrera a lo más alto.