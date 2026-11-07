Fue el máximo goleador de Boca Juniors, erró 3 penales en un partido y dirigió un club de Liga BBVA MX

El futbol tiene historias que quedan grabadas por razones muy distintas: récords de goleo, noches difíciles de olvidar y etapas que cruzan fronteras. Martín Palermo construyó una trayectoria llena de momentos de película, desde sus años como delantero de Boca Juniors hasta su experiencia como entrenador en la Liga BBVA MX.

El exdelantero argentino cumple 53 años este 7 de noviembre y su carrera reúne episodios que marcaron su nombre en la historia del futbol. Fue máximo goleador de Boca, protagonizó un insólito récord de penales errados en la Copa América y también estuvo al frente de Los Tuzos de Pachuca.

Martín Palermo, ex DT de Pachuca en la Liga BBVA MX Martín Palermo, ex DT de Pachuca en la Liga BBVA MX. (Foto: IG / @martinpalermo.ok)

Martín Palermo, el máximo goleador de Boca Juniors

El 12 de abril de 2010, Palermo superó una marca histórica al convertir su gol número 219 con Boca Juniors, durante la victoria por 4-0 ante Arsenal de Sarandí en La Bombonera. Así, superó a Roberto Cherro.

Palermo cerró su etapa en Boca con 236 goles en 404 partidos oficiales. Esos grandes números permitieron que juegue el Mundial de Sudáfrica 2010. Además, en la Intercontinental del 2000, le convirtió 2 goles al Real Madrid.

Martín Palermo Martín Palermo (Esteban Garay/LatinContent/Getty Images)

El día que Martín Palermo falló tres penales en un partido

El 4 de julio de 1999, durante la Copa América disputada en Paraguay, Palermo vivió una de las jornadas más difíciles de su carrera. Argentina perdió 3-0 ante Colombia por la fase de grupos y el delantero tuvo tres oportunidades desde el punto penal, pero no pudo convertir ninguna.

En su primer intento, estrelló la pelota en el travesaño; en el segundo, la mandó por encima de la portería, y en el tercero, apareció el arquero Miguel Calero para detener el remate. El episodio quedó registrado en los Récord Guinness por fallar tres penales en un mismo partido oficial.

Martín Palermo, ex DT de Pachuca en la Liga BBVA MX Martín Palermo, ex DT de Pachuca en la Liga BBVA MX. (Foto: IG / @martinpalermo.ok)

Martín Palermo dirigió al Pachuca en la Liga BBVA MX

En enero de 2019, Palermo llegó al futbol mexicano al asumir como entrenador del Pachuca. En el Clausura 2019 consiguió llevar al equipo hasta los cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por Tigres UANL.

Uno de los momentos más destacados de su ciclo llegó en abril, cuando Pachuca goleó 9-2 a Veracruz. Sin embargo, el equipo terminó noveno en la fase regular del Apertura 2019 y no logró entrar a la Liguilla. Los Tuzos y Palermo finalizaron el contrato de común acuerdo tras 41 partidos dirigidos.