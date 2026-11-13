Este viernes 13 de noviembre del 2026, se enfrentan Argentina vs Uruguay en un partido amistoso internacional de la Fecha FIFA 2026.

El encuentro arranca en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio La Bombonera.

Así llegan Argentina y Uruguay

Primera prueba que tendrá Scaloni tras renovar su contrato sin contar con Lionel Messi tras anunciar su retiro.

La Albiceleste llega de tres victorias en la última fecha FIFA: 4-0 a Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 a Benín (despedida de Messi).

Por su parte, Uruguay, ya con Diego Forlán al frente, tuvo un balance irregular, perdió 1-3 ante Japón, se impuso 4-1 a Corea del Sur y goleó 6-1 a India.

La Bombonera, el estadio donde se juega el Argentina vs Uruguay

Este partido amistoso entre Argentina y Uruguay se lleva a cabo en el estadio de La Bombonera, el mítico estadio en el que Club Boca Juniors juega sus partidos de local. Este recinto cuenta con una capacidad de 58,840 espectadores.

Clima para La Bombonera hoy 13 de noviembre 2026

Esta noche se espera un clima de, aproximadamente, 24 grados centígrados en los alrededores de La Bombonera. La probabilidad de lluvia va del 10%, al inicio del encuentro, a cerca de un 40% al finalizar el partido.