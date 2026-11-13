Fue multicampeón con el Bayern Múnich y reveló su peculiar rutina: “Bebía y comía hamburguesas”

Niklas Süle construyó una carrera que lo llevó a conquistar la Champions League, cinco títulos de Bundesliga con el Bayern Múnich (que acaba de vencer al Atlético de Madrid) y a representar a Alemania en dos Copas del Mundo.Ahora, después de poner fin a su etapa como futbolista profesional, el alemán reconoció que bebía y comía hamburguesas con frecuencia.

En el podcast After The Final Whistle, el exjugador del Borussia Dortmund confesó que nunca quiso vivir exclusivamente para el futbol, mismo caso que Carlos Vela. Sus declaraciones reabrieron el debate sobre la exigencia física en el deporte de alto rendimiento y la manera en que cada futbolista se cuida después de los entrenamientos.

Multicampeón con Bayer Múnich El exjugador confesó que comía hamburguesas y bebía durante su etapa como profesional. (Instagram: @bundesliga)

“Bebía y comía hamburguesas”

Durante el podcast, el central reconoció que no siempre respetó las exigencias alimenticias del futbol. “Quizá durante mi carrera bebí tres cervezas y comí en McDonald’s con demasiada frecuencia”, explicó. También compartió que nunca quiso pasar 15 años de su vida concentrado en su profesión, por lo que decidió retirarse a los 30 años.

“El futbol siempre me encantó, pero nunca fui un jugador que entregara cada día todo al futbol. El futbol no era mi vida», expresó el alemán.

Los títulos que ganó con el Bayern Múnich y su actualidad

El defensor llegó al Bayern en julio de 2017, procedente del Hoffenheim, y estuvo cinco temporadas en el equipo. Durante ese periodo disputó 171 partidos oficiales, anotó siete goles y consiguió cuatro asistencias. Su palmarés incluyó:5 campeonatos de Bundesliga

1 Champions League

2 Copas de Alemania

1 Mundial de Clubes

1 Supercopa de Europa y

4 Supercopas alemanas.

En 2022 abandonó el conjunto bávaro para incorporarse al Borussia Dortmund, donde permaneció hasta junio de 2026. Con el equipo aurinegro disputó 110 encuentros oficiales y anotó tres goles. También formó parte del plantel que llegó a la final de la Champions League frente al Real Madrid en 2024.

Süle puso punto final a su carrera profesional, después de sufrir nuevos problemas físicos y decidir que no quería continuar bajo las exigencias del máximo nivel. En julio de 2026, la Bundesliga confirmó su incorporación al SV Tiefenbach, equipo amateur de la región de Baden-Württemberg.