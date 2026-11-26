En las últimas horas, diferentes medios han señalado que el conjunto del PSG podría considerar reforzarse con Julián Quiñones en el mercado invernal tras las diferentes bajas que ha tenido el equipo por lesión y que les llevará varios meses a sus futbolistas recuperarse.

🚨 PSG have identified Al-Qadsiah forward Julián Quiñones as a potential January transfer target.



The Mexican international is among the attacking options being considered following long-term injuries to Khvicha Kvaratskhelia and Désiré Doué.



(Source: Tribuna) pic.twitter.com/qGxTmlbIAa — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 25, 2026

En entrevista al finalizar el partido ante Roma de la Champions League, Luis Enrique fue cuestionado por la posibilidad de tener al mexicano en la lista de posibles refuerzos, no dio una respuesta concreta solo dejó claro que todos los grandes jugadores del mundo pueden ser opción para el equipo.

“En la carpeta del PSG están todos los grandes jugadores del mundo”.

Los números de Julián Quiñones

Julián Quiñones ha destacado en la Liga Saudí, un delantero efectivo que anota, asiste y compite con los delanteros más grandes en la competición, que tuvieron paso por ligas como la Premier League, LaLiga, Bundesliga y el mexicano los ha logrado superar.

Desde su llega al Al-Qadsiah, registra un total de 85 juegos disputados en los que acumula 74 goles y 18 asistencias en un total de 7,399 minutos de juego.

En la temporada 2025-2026, fue ganador del máximo goleador de la competición. En lo que va del 2026, registra un total de

En lo que va del año 2026, registra 43 goles anotados entre el Al Qadsiah y su participación con la Selección Mexicana. Debido a su desempeño, fue nominado al premio de Mejor Jugador de Medio Oriente en los Globe Soccer Awards 2026.

De igual forma, quedó en el top 30 de mejores jugadores en el Balón de Oro 2026.

¿Cuánto vale Julián Quiñones? Esta es su cotización en el mercado de fichajes

Actualmente, de acuerdo a transfermarkt tiene un valor de 14 millones de euros. Por lo que su llegada a otro equipo puede concretarse si el mexicano esta interesado.

Su calidad en el campo y su capacidad para anotar puede ser muy bien recibido en diferentes equipos.