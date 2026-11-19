El 19 de noviembre del 2005, dos plantillas cargadas de figuras se disputaban el Clásico de España: por el Barcelona Ronaldinho usando el 10 acompañado de un Messi que ya revelaba su feroz nivel, respaldado por un equipo en el que figuraba Rafa Márquez con el número 4, se enfrentaron al Real Madrid aún con sensación de galácticos, con Iker en el arco, Ronaldo usando el 9 y Robinho en su mejor momento portando el 10 y un cuadro de miedo que no lograron frenar a los blaugranas.

Dos goles de gran nivel, mágicos y que dejaron a Sergio Ramos ‘con problemas de cadera’ ante los regates que no logró entender el español cortesía de Ronaldinho, definieron ese partido.

Una noche mágica de @10Ronaldinho. 🇧🇷



Hace 21 años, el brasileño brillaba en el Bernabéu con este doblete.



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Otro gol de Samuel Eto’o fue en el arranque fue lo que marcó un juego para la historia que cada 19 de noviembre se recuerda.

Ahora el impacto en la nostalgia es mayor, justo cuando Ronaldinho volvió a las canchas en la tercer división de Italia, evocando aquella noche de ensueño que provocó algo que hasta ese momento en 77 años de historia no había ocurrido: poner de pie a los aficionados merengues que aplaudieron al 10 de Barcelona que brillaba y que era reconocido como el mejor futbolista en ese momento.

La nostalgia en México también aflora, pues Márquez con el 4 en la espalda estaba hecho uno de los mejores defensas del momento en el mundo, y le tocaba detener a tipos como Ronaldo, Robinho, Guti, Zidane, Raúl, y ver correr como una gacela por la banda a Roberto Carlos.

En los tres goles, Rafa Márquez llegó a abrazar al equipo y en sus brazos estaba Lionel Messi, que tenía su primera titularidad en un Clásico Real Madrid vs Barcelona; Messi usaba el 30 pues Ronaldinho que fue además una especie de mentor y maestro eera el dueño del 10.

Al tiempo, quizás Messi superó a Ronaldinho; ganó mucho más títulos y distinciones en Barcelona que Dinho, pero la magia del brasileño quizás nadie la supere jamás.

Y no se trata de compararlos, sino de disfrutarlos a 21 años de ese 3 Barcelona Real Madrid 0.

Las alineaciones de ensueño que en pleno 2026 todos quisieran ver suceder de nuevo en un Real Madrid vs Barcelona

Alineación del Real Madrid (4-4-2): Casillas; Salgado, Sergio Ramos, Helguera, Roberto Carlos; Beckham, Pablo García, Zidane, Robinho; Raúl, Ronaldo

Alineación Barcelona (4-3-3) Víctor Valdés; Oleguer, Puyol, Márquez, Gio van Bronckhorst; Xavi, Edmílson, Deco; Messi, Eto’o, Ronaldinho.

On this day in 2005, Ronaldinho brought the Bernabéu to its feet. 👏



21 years since a historic El Clásico! 💙❤️ pic.twitter.com/xNMi3MJ8lh — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 19, 2026

Suplentes en el Madrid v s Barcelona

Suplentes del Real Madrid: Diego López (portero), Raúl Bravo, Pavón, Mejía, Diogo, Guti, Baptista

Suplentes del Barcelona: Jorquera (portero), Sylvinho, Thiago Motta, Gabri, Iniesta, Giuly, Larsson

VIDEO DE YOUTUBE QUE REVIVE ESE REAL MADRID 0-3 BARCELONA