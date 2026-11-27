La Selección Mexicana Femenil se enfrentará a Haití en los Cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, partido clave para México pues el ganador conseguirá el boleto a las Semifinales y la clasificación al Mundial de 2027.

Fecha y hora del México vs Haití femenil (hora tiempo del centro de México)

El partido de México vs Haití se va a disputar este sábado 28 de noviembre de 2026, a las 15:30 horas tiempo del centro de México.

¡Dallas, queremos sentir todo su apoyo! 🇲🇽💚



Este 28 de noviembre, pongámonos la verde y alentemos a La Femenil en busca del sueño mundialista. 🥹🫶🏼



¡L@s esperamos en el estadio!



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El encuentro se disputará en el Texas Health Mansfield Stadium, ubicado en Mansfield, Texas, Estados Unidos.

Así llegan México y Haití

México llega a este encuentro después de haber dominado su grupo en las eliminatorias previas y de haber cerrado su preparación con amistosos frente a Jamaica, el primer encuentro terminó en derrota de 4-3 y en el segundo logró vencer 3-1 con gran futbol.

Pos su parte, Haití terminó perdiendo en su último encuentro amistoso 7-1 ante Australia.

Ambas selecciones buscarán la victoria pues el triundo no solo clasifica al Mundial, sino que mantiene vivas las opciones olímpicas, ya que los mejores lugares del Campeonato Concacaf W también reparten plazas para Los Ángeles 2028.

Una victoria sobre Haití colocaría a México en las semifinales y aseguraría su clasificación directa. En caso de derrota, el equipo aún tendría una última oportunidad a través del play-in del 2 de diciembre, aunque el camino se complicaría de forma significativa.

Convocatoria de México Femenil para enfrentar a Haití

Pedro López sabe de la importancia del duelo por lo que convocó a sus mejores futbolistas, un total de 23 jugadoras para afrontar este compromiso decisivo.

Las jugadoras convocadas para el encuentro son:

Porteras: Blanca Félix (Chivas), Esthefanny Barreras (Pachuca) e Itzel Velasco (América).

Defensas: Aaliyah Farmer (Chicago Red Stars), Alexandra Godínez (Rayadas), Ana Mendoza (Pumas), Kenti Robles (Pachuca), Kimberly Rodríguez (América), Nicolette Hernández (Boston Legacy) y Reyna Reyes (Portland Thorns).

Mediocampistas: Alexia Delgado (Tigres), Alice Soto (Rayadas), Karla Nieto (Pachuca), Maricarmen Reyes (Tigres), Nancy Antonio (América) y Rebeca Bernal (Manchester United).

Delanteras: Charlyn Corral (Pachuca), Diana Ordóñez (Tigres), Jacqueline Ovalle (Orlando Pride), Jasmine Casarez (Chivas), Kiana Palacios (Utah Royals), Montserrat Saldívar (América) y Scarlett Camberos (América).