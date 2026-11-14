Este domingo 15 de noviembre del 2026, será un momento historico para el futbol pues Ronaldinho Gaúcho sale del retiro para poder jugar el partido profesional entre Ravenna FC vs Forli.

A sus 46 años y tras más de una década alejado de las canchas de manera profesional, el astro brasileño volverá a ponerse la camiseta de juego y podrás ver el encuentro totalmente EN VIVO y GRATIS en México.

Horario del Ravenna FC vs Forli

El encuentro entre Ravenna FC vs Forli es este domingo 15 de noviembre, correspondiente a la Jornada 14 de la Serie C lo que ha despertado la expectativa en Italia y alrededor del mundo.

El horario para ver el partido para toda la afición mexicana que desee volver a disfrutar de la magia de Ronaldinho, es en punto de las 10:30 horas (tiempo del centro de México) a través de la señal digital de Azteca Deportes (aztecadeportes.com).

Canal para ver EN VIVO y GRATIS Ravenna FC vs Forli

El encuentro de Ravenna FC vs Forli lo vas a poder totalmente EN VIVO por el canal de Azteca Network.

En caso de no contar con el canal en tu televisión, lo vas a poder EN VIVO y GRATIS por la página web y el canal de YouTube de TV Azteca Deportes.

La transmisión del encuentro arranca en punto de las 10:20 am tiempo del centro de México.

EN ESTE ENLACE VAS A PODER VER EL Ravenna FC vs Forli TOTALMENTE EN VIVO Y GRATIS