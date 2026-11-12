Última hora: Argentina confirma a su entrenador para el Mundial 2030

Este jueves 12 de noviembre del 2026, la Selección de Argentina confirmó en sus redes sociales a su entrenador para el Mundial de 2030.

La albiceleste hizo oficial la renovación de contrato de Lionel Scaloni. El entrenador firmó su extensión de contrato hasta 2030 pues finalizaba en 2027.

Scaloni se mantendrá al mando del equipo por su tercer mundial de forma consecutiva y buscará que se mantengan compitiendo luego de meterlos a dos finales del mundo y hacerlos bicampeones de la Copa América pero ahora con el reto de no contar con Lionel Messi.

Los números de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni ha sido uno de los entrenadores más destacados con Argentina al mantenerlos compitiendo en el nivel más alto en los últimos años.

Por el momento, registra un total de 105 partidos dirigidos desde su llegada a la Selección en 2018. Ha logrado ganar 81 encuentros, empatar 14 y tener solo 10 derrotas. La albiceleste ha marcado 242 goles y ha recibido un total de 65 goles.

Ha logrado ser bicampeón de la Copa América, ganando la edición de 2021 y 2024. Conquistó la Copa del Mundo en 2022 y en 2026 volvió a llegar a la final. Su nuevo contrato es bien justificado debido a las grandes actuaciones que ha tenido la Selección bajo su mando.

El entrenador tendrá un complicado reto pues se le fue una de las piezas fundamentales como lo es Lionel Messi al anunciar su retiro, pero conoce a los futbolistas, tiene la experiencia de poder trabajar con ellos desde hace bastante tiempo y confian en su capacidad para poder dirigir al equipo en uno de los cambios más importantes que tendrá la selección para el proceso del Mundial de 2030.

Sus primeros retos sin Messi son dos amistosos en la Fecha FIFA de noviembre 2026, ventana del 9 al 17 de noviembre. Se enfrenta el viernes 13 de noviembre ante Uruguay en La Bombonera y el martes 17 de noviembre ante Costa Rica.