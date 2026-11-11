En las últimas horas, el medio BBC News dio a conocer en sus redes sociales la emotiva historia de Zaher, un niño que perdió las piernas en un ataque con drones y que gracias al medio, recibió un emotivo mensaje de Vinícius Jr.

El futbolista del Real Madrid se enteró de la historia de Zaher y decidió mandar un video en el que lo saludó, aseguró saber lo difícil que deben haber sido sus últimos meses. Lo felicitó por su nueva prótesis esperando siga jugando futbol, encuentre la felicidad y por último lo invitó a poder ir a un partido de Real Madrid, que pueda estar todo el día con él y lo disfrute.

“Me enteré de tu historia. Sé lo difícil que deben haber sido los últimos meses para ti. Eres un hombre muy trabajador y un fan se Vinícius Jr. estoy muy feliz por eso. Espero de verdad que aproveches al máximo tus nuevas prótesis, que vuelvas a jugar al futbol y que encuentres la felicidad. Te lo mereces. Me gustaría invitarte a un partido del Real Madrid. Podemos pasar el día juntos y que lo puedas difrutar bastante”.

BBC dio a conocer que Zaher pidio agradecer a Vinícius por su mensaje “Díganle a Vinícius que lo quiero mucho”, dice. “Su mensaje me ha animado muchísimo”. Su madre, Habibah, confiesa que siente que “el mundo entero está animando a Zaher y deseando que tenga éxito”.

El trágico accidente de Zaher

Zaher perdió las piernas en 2024, cuando él y su madre quedaron atrapados en Jartum. Gran parte de la ciudad se había convertido en un campo de batalla, devastada por los combates entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido.

La familia no tenía suficiente dinero para huir. Para sobrevivir, vendían lentejas en la calle. El momento del accidente fue una mañana, en que se encontraban trabajando Zaher y su madre, se produjo un ataque con drones.

Tras el accidente, el joven se desplazaba en silla de ruedas entre los escombros de su barrio, seguía jugando al futbol pero ahora de rodillas, un proceso complicado, doloroso y que lo exponía a diferentes riesgos.

Antes de la guerra, a Zaher le encantaba el fútbol. Tras el ataque con drones, solo podía jugar de rodillas, un proceso doloroso que lo exponía al riesgo de sufrir una infección grave.