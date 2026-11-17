Gales y Portugal cierran su participación en la fase de grupos de la UEFA Nations League con realidades opuestas en el Grupo 4.

El conjunto portugués llega golpeado tras sufrir una dolorosa goleada de 4-1 ante Dinamarca, duelo que marcó su primer compromiso oficial desde el retiro internacional de Cristiano Ronaldo y significó la primera derrota en la era de Jorge Jesus (V4), además de su caída más abultada como local en competencias oficiales. Con el boleto a los cuartos de final ya asegurado, el vigente campeón y máximo ganador del certamen necesita evitar la derrota para amarrar el liderato del sector, apoyándose en su gran paso como visitante, donde apenas perdió uno de sus últimos ocho encuentros (V6, E1).

Por su parte, los Dragones de Craig Bellamy ya están condenados al último puesto tras caer 3-1 frente a Noruega. Gales intentará despedirse con dignidad ante su afición.

Pronóstico del Gales vs Portugal hoy martes 17 de noviembre 2026

Portugal parte como claro favorito para imponerse en Cardiff. Predicción: Victoria de Portugal (1-2 o 0-2) y más de 2.5 goles totales.

Horario y dónde seguir en vivo el Gales vs Portugal

Horario: 13:45 horas tiempo del centro de México

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