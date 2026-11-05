Gerd Müller en México 1970: el histórico debut en Mundiales del “Bombardero de la Nación”

Mientras que la tabla histórica de goleo en la Copa Mundial de la FIFA ha cambiado en este siglo, antes de eso Gerd Müller era el máximo anotador de los Mundiales, récord que mantuvo 32 años. El delantero alemán dejó su huella desde México 1970. El pasado 3 de noviembre hubiera cumplido años.

Nacido el 3 de noviembre de 1945 en Nördlingen, Alemania, Müller debutó en una Copa del Mundo a los 24 años, durante la edición de México 1970. Su actuación fue determinante para la Selección de Alemania Occidental, con la que marcó 10 goles en 6 partidos y se quedó con la Bota de Oro.

Murió Gerd Müller México 86.

El increíble nivel de Gerd Müller en el Mundial de México 1970

El delantero comenzó su recorrido con un gol frente a Marruecos, antes de firmar dos tripletes consecutivos contra Bulgaria y Perú. En los cuartos de final, anotó durante el tiempo extra para sellar el triunfo por 3-2 ante Inglaterra.

Su actuación más recordada llegó en las semifinales contra Italia, en el encuentro conocido como el “Partido del Siglo”. Müller marcó 2 goles en el Estadio Azteca, aunque Alemania Occidental perdió por 4-3. El equipo terminó tercero tras vencer 1-0 a Uruguay y el atacante cerró el año con el Balón de Oro.

Marca Messi y Mbappé 56 años Gerd Müller marcó 10 goles con Alemania en México 1970. (FC Bayern)

¿Cuántos goles tiene Gerd Müller en Mundiales?

Müller anotó 14 goles en 13 partidos de Copas del Mundo. A los 10 tantos de México 1970 sumó 4 en Alemania 1974, torneo en el que marcó frente a Australia, Yugoslavia, Polonia y Países Bajos.

El último fue decisivo: convirtió el gol del triunfo por 2-1 ante la selección de Johan Cruyff en la final y conquistó el título mundial. Su récord de anotaciones se mantuvo hasta 2006, cuando el brasileño Ronaldo Nazário lo superó.

٣ نوفمبرذكرى ميلاد الأسطورة Gerd Müller إرث المدفعجي مع منتخب المانيا: بطل كأس العالم 1974 بطل أمم أوروبا 1972 62 مباراة دولية 68 هدف رحل مولر،وبقيت لمساته تشهد أن الخلود في كرة القدم قد تصنعه لحظة،حين يكون صاحبها استثنائيًا،جميع أهدافه في كأس العالم.. https://t.co/VWhsvcK5Ye — أديب.. (@ADDEEP76) November 2, 2026

7 datos curiosos de Gerd Müller, quien cumpliría años este 3 de noviembre

Su apodo: era conocido como el “Bombardero de la Nación”, traducción de Der Bomber der Nation.

era conocido como el “Bombardero de la Nación”, traducción de Der Bomber der Nation. Su debut mundialista: disputó su primera Copa del Mundo en México 1970, con 24 años.

disputó su primera Copa del Mundo en México 1970, con 24 años. Su cifra en México: marcó 10 goles en 6 partidos.

marcó 10 goles en 6 partidos. Su récord: acumuló 14 tantos en apenas 13 encuentros mundialistas.

acumuló 14 tantos en apenas 13 encuentros mundialistas. Su efectividad: anotó 68 goles en 62 partidos con Alemania Occidental.

anotó 68 goles en 62 partidos con Alemania Occidental. Su etapa en Bayern Múnich: convirtió 568 goles en 605 partidos oficiales con el club.

convirtió 568 goles en 605 partidos oficiales con el club. Su legado: ganó tres Copas de Europa consecutivas con el Bayern, entre 1974 y 1976.

Gerd Müller falleció el 15 de agosto de 2021, a los 75 años. Su actuación en México 1970 es inolvidable.