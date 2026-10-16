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GRATA SORPRESA: El Inmortal Jorge Campos recibe una felicitación PRESIDENCIAL por su cumpleaños 60

El presidente de la FIFA dedicó un emotivo mensaje a Jorge Campos por su cumpleaños 60, recordó su encuentro en el Mundial de 2026 y reconoció la personalidad de uno de los porteros más emblemáticos de México

Mexico vs Peru - International Friendly
Jorge Campos of TV Azteca during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) vs (and) Peru at Sports Illustrated (Red Bull Arena) Stadium, on September 29, 2026 in Harrison, New Jersey, United States.|Adrian Macias/Adrian Macias

Escrito por: Ariel Velázquez

El cumpleaños número 60 de Jorge Campos llegó hasta las oficinas más importantes del futbol mundial. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, felicitó al legendario portero mexicano mediante una publicación en Instagram, en la que destacó su personalidad, su extraordinaria trayectoria y los momentos que han compartido, incluido un encuentro durante la Copa Mundial de 2026.

“¡Feliz cumpleaños a una persona maravillosa y un arquero extraordinario que siempre transmite una energía increíble!”, escribió Infantino en una historia de Instagram acompañada de fotografías junto al exseleccionado mexicano.

El dirigente también recordó su reciente encuentro durante el Mundial celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

“Recuerdo con mucho cariño los momentos que hemos compartido, como cuando coincidimos este año en la Copa Mundial de la FIFA. Espero volver a verte pronto”, añadió.

La felicitación representa un reconocimiento a uno de los futbolistas mexicanos que consiguieron trascender las fronteras deportivas. Campos convirtió su nombre en una referencia internacional gracias a una combinación poco frecuente de talento, espectáculo y una personalidad que parecía demasiado grande para permanecer dentro de su área.

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El mensaje de Infantino a Jorge Campos

Jorge Campos cumple 60 años, el portero que desafió las reglas del futbol

Nacido el 15 de octubre de 1966 en Acapulco, Guerrero, Jorge Campos irrumpió en el futbol mexicano con una propuesta que desafiaba las convenciones de su posición. Medía aproximadamente 1.68 metros, una estatura poco habitual para un guardameta de élite, pero compensaba los centímetros con reflejos extraordinarios, agilidad y una valentía que frecuentemente lo llevaba lejos de su portería.

Su carrera comenzó a construirse con Pumas, donde también demostró una cualidad prácticamente desaparecida del futbol profesional moderno. Podía jugar como portero y delantero, una versatilidad que convirtió cada una de sus apariciones en una posibilidad de espectáculo.

En la temporada 1990-91 fue campeón de Liga con Universidad Nacional. A lo largo de su trayectoria también defendió las camisetas de Atlante, Cruz Azul, Tigres y Puebla, además de participar en la MLS con Los Angeles Galaxy y Chicago Fire.

Con la Selección Mexicana disputó los Mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, aunque en este último torneo permaneció como suplente. Sus actuaciones en las dos primeras Copas del Mundo contribuyeron a construir una reputación que trascendió al futbol mexicano.

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