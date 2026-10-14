Gilberto Mora, una sensación en redes: ¿Cuántos seguidores tiene en IG y cuál es su foto con más MG?

Mucho se ha dicho sobre la figura de un muchacho que recién cumplió los 18 años. Se elogia su perfil como futbolista, el entorno que le rodea y la esperanza de que se convierta en un elemento de talla mundial. La apuesta es tan grande, que incluso Lionel Messi ya lo puso entre las 10 promesas del futuro a nivel internacional, por ello su impacto en redes sociales también es notorio. Así se observa la figura de Gilberto Mora en el espacio digital.

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¿Cuántos seguidores tiene Gilberto Mora en Instagram y cuál es su publicación más viral?

El joven fue adquiriendo un poder de convocatoria muy alto desde que le debutaron en los Xolos de Tijuana. Su calidad se hizo evidente en la liga y a nivel selección, por lo que Javier Aguirre le llevó al Mundial y le hizo titular. Es por eso que en la actualidad es notorio cada elemento que publica/comparte en las redes sociales.

Llegando su cumpleaños 18, Gilberto Mora acumula 7.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Eso lo hace el elemento más popular de la selección azteca. Otros elementos mexicanos como Raúl Jiménez (4.7 millones), Julián Quiñones (4 millones) o el Piojo Alvarado (2.1 millones) están muy alejados. Por ello, se espera que su nivel futbolístico crezca para convertirse en una estrella de talla mundial.

Ante dicha situación, la publicación que más Me Gusta tiene el perfil de Gilberto Mora es en la que agradeció a la afición su apoyo tras quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Allí el futbolista escribió: “Gracias México… Mi mayor sueño hecho realidad, gracias por todo su apoyo. Los tiempos de Dios son perfectos”. Ese compilado de fotos acumula 4.6 millones de likes.

¿Cuáles son las redes sociales de Gilberto Mora?

El juvenil canterano de los Xolos no es tan ávido de publicar trends o estar tanto tiempo compartiendo con sus fans, como ha quedado claro con otros casos como los canteranos de Chivas (Santiago Sandoval o Hugo Camberos), pero su impacto es mayúsculo. Por eso, si se quiere estar al pendiente de él en el espacio digital, estas son las redes oficiales de Gilberto Mora.