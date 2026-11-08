Gran Premio de Brasil 2026: Resultado de la carrera de F1 y cómo le fue a Checo Pérez en Interlagos

Una nueva carrera concluída para Sergio Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Cadillac. El piloto mexicano finalizó en la décimo novena posición en el Gran Premio de Brasil y dejó sensaciones agridulces a bordo de su monoplaza. Una vez más, ‘Checo’ le ganó a su cooequipero; Valteri Bottas, quien no pudo acabar la carrera en Interlagos, dejando en claro que el tapatío es el piloto número uno para la escudería norteamericana.

La posición de honor se la quedó Lando Norris de McLaren, seguido de los dos Red Bulls, Max Verstappen e Isaac Hadjar, quienes dejaron atrás a los dos Ferrari y sorpresivamente a los dos Mercedes. A pesar de los resultados, ya nadie le quita la corona a Kimi Antoneli, sin embargo, la pelea por la segunda posición entre Verstappen y Russel está al rojo vivo.

Gran Premio de Las Vegas

Será el 21 de noviembre cuando la temporada 2026 llegue a la ciudad norteamericana en una de los Grandes Premios más esperados del año. Habrá que ver si es el de la suerte para Cadillac puntuar por primera vez en su historia en casa y marcar un hito.

De momento, Mercedes también se llevó la clasificación por escuderías con 652 puntos, Ferrari los secunda con 512 y el podio lo completa Red Bull con 415.