Así como muchos se preguntan del periodo de traspasos de la NFL, la liga estadounidense también busca ampliar su presencia fuera de Estados Unidos. España se convirtió en uno de los mercados donde el futbol americano busca sumar jóvenes. Gustavo Silva, de los Chicago Bears, dejó una frase espectacular.

Una de las organizaciones que impulsa ese crecimiento es Chicago Bears. Durante una gira por distintas ciudades españolas, Gustavo Silva, director de Desarrollo de Futbol Americano de la franquicia, explicó por qué existe una conexión entre la cultura del equipo y la de ese país, además de compartir sus objetivos para los próximos años.

Gustavo Silva y la frase que llevó a la NFL a triunfar en España: “Los Chicago Bears somos y trabajamos como una familia” Gustavo Silva y los Chicago Bears. (Foto: Chicago Bears)

La filosofía de los Chicago Bears, según Gustavo Silva

“Los Chicago Bears, aunque sean un equipo grande en todo el mundo, todavía somos una familia, trabajamos como una familia y esa cultura se ve en España”, afirmó Silva en una entrevista con Europa Press. El directivo señaló que la importancia de la familia, el deporte y la comunidad fueron factores para elegir a España.

Los Bears cerraron una gira por Bilbao, Valencia, Barcelona y Madrid. La iniciativa involucró a cerca de 2,000 niños y niñas, con el objetivo de acercarlos al flag football, modalidad que formará parte de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Soldier Field Buccaneers y Bears jugarán en el Soldier Field (Foto: Soldier Field)

Silva también destacó la importancia de ofrecer oportunidades a las mujeres y puso como ejemplo a las integrantes de la selección española de flag football. La franquicia busca que más jóvenes conozcan y se desarrollen en el deporte.

Las mejores frases de Gustavo Silva sobre el éxito de la NFL en España

La gira forma parte del trabajo que Chicago Bears realiza en España desde 2023. El directivo considera que el interés por el futbol americano y el flag football está aumentando en el país europeo, especialmente después de que la NFL celebrara dos partidos en España. Estas fueron algunas de sus frases más destacadas:

NFL: Chicago Bears at Atlanta Falcons Oct 18, 2026; Atlanta, Georgia, USA; Chicago Bears quarterback Caleb Williams (18) throws the ball during the first quarter against the Atlanta Falcons at Mercedes-Benz Stadium. Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images (Dale Zanine/IMAGN IMAGES via Reuters Connect)