Hécto Herrera recibió el respaldo de su cuerpo técnico de cara a uno de los compromisos más importantes del Houston Dynamo en el semestre. El volante mexicano regresó a los entrenamientos del club texano tras su detención por conducir borracho en los Estados Unidos.

Ben Olsen, director técnico del Dynamo salió a conferencia de prensa y le dio un espaldarazo a su futbolista en un momento complicado: “Él está bien. El incidente fue el viernes entre las 8 y 9 PM. No puedo brindar muchos detalles. No es un problema, pero no quisiera que fuera una distracción para este grupo tan sano. Todos amamos a Héctor. Cuando estas cosas pasan, también apoyamos a los jugadores”, destacó el estratega.

Fianza y continúa la investigación

Por otro lado, Herrera salió de la cárcel tras pagar una fianza (monto no revelado), sin embargo, las autoridades del Condado de Montgomery seguirán revisando el caso de Herrera.

Cabe destacar que, la Major League Soccer (MLS) tendrá la última palabra para ver si Herrera puede tener minutos en el primer duelo de la serie de tres partidos ante el San Jose Earthquakes.

Finalmente, Olsen reiteró que Herrera se encuentra acompañado de sus seres queridos a espera de noticias: Esta es una familia y siempre nos apoyamos entre todos. El equipo está en un gran momento, esta no es una excusa para dejar ir la temporada. Cosas como estas pasan todas las campañas. Simplemente las afrontas y sigues adelante".. acotó.

El duelo será en la casa de los Earthquakes este martes 24 de noviembre en punto de las 9:00 pm en San Jose, California.