Héroe en la Cancha: Futbolista le salva la vida a árbitro en Sinaloa en pleno partido

Lo que pretendía ser una jornada deportiva habitual en el corazón de Sinaloa estuvo a punto de convertirse en una tragedia, de no ser por la rápida e impecable intervención de un joven futbolista que demostró que el conocimiento y la templanza también se juegan dentro de la cancha.

Los hechos se registraron en la comunidad de Ángeles del Triunfo, en el municipio de Guasave, mientras se disputaba un encuentro local. De manera repentina, el árbitro asistente Mario López se desplomó sobre el terreno de juego, quedando completamente inconsciente y sin responder a los llamados de jugadores y cuerpo técnico, según información del medio ‘El Debate’.

La alarma se encendió de inmediato entre los asistentes, pero fue Kevin Álvarez, jugador de uno de los equipos contendientes, quien actuó sin dudarlo. Al percatarse de la gravedad de la situación, el joven futbolista corrió al auxilio del silbante y puso en práctica sus conocimientos al realizar maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Gracias a la precisión y prontitud de sus acciones, Kevin logró estabilizar al juez de línea y mantenerlo con vida durante los minutos más críticos.

La formación académica de Kevin Álvarez marcó la diferencia

Detrás de este acto heroico hay una preparación fundamental. Kevin Álvarez es estudiante de la Licenciatura en Educación Física en la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO). Su formación académica le brindó las herramientas técnicas necesarias para reaccionar bajo presión y ejecutar los primeros auxilios de forma adecuada antes del arribo de los socorristas.

Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el inmueble deportivo para brindar atención especializada al afectado. Tras estabilizarlo en el lugar, procedieron a trasladarlo a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su valoración médica detallada.

¿Qué es la Reanimación Cardiopulmonar (RCP)?

La Reanimación Cardiopulmonar (RCP) es una maniobra de emergencia de primeros auxilios que se aplica cuando una persona sufre un paro cardiorrespiratorio; es decir, cuando su corazón deja de latir y su respiración se detiene de forma repentina.

Su objetivo principal es mantener la circulación de sangre oxigenada hacia los órganos vitales, especialmente el cerebro, para prevenir daños irreversibles o la muerte mientras arriban los servicios médicos profesionales.

La técnica combina dos acciones fundamentales:

Compresiones torácicas: Presiones firmes y rápidas en el centro del pecho (a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto) que bombean mecánicamente la sangre a través del cuerpo. Respiración de rescate (insuflaciones): Soplos de aire de boca a boca que proveen oxígeno a los pulmones.

En caso de no contar con entrenamiento completo, la recomendación médica internacional indica aplicar RCP solo con las manos: comprimir el pecho de forma continua y con fuerza hasta la llegada de una ambulancia o de un Desfibrilador Externo Automático (DEA). Aplicar RCP de forma inmediata puede duplicar o triplicar las probabilidades de supervivencia de una víctima.