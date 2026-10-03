OFICIAL: La estrella de la Selección Mexicana que será BAJA vs Estados Unidos y Chile

Este sábado 3 de octubre del 2026, la Selección Mexicana dio a conocer a través de un comunicado médico que Hirving Lozano sufrió una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo y será baja para el encuentro vs Estados Unidos, dejará la concentración mañana domingo 4 de octubre del 2026 para continuar con su proceso de recuperación en su club, por lo que tampoco estará en el México vs Chile.

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"La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México informa que, durante el entrenamiento del día de ayer, el jugador Hirving Lozano sintió una molestia en el tercio distal de los isquiotibiales izquierdos. El día de hoy se le realizó una resonancia magnética, la cual confirmó una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo. Por este motivo, el futbolista queda descartado para el partido de esta noche frente a Estados Unidos, y el día de mañana dejará la concentración para continuar el proceso de recuperación en su Club".

La Selección Nacional de México informa. 🗒️ pic.twitter.com/M0afeWWVwR — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 3, 2026

Será una baja clave para Rafael Márquez, al ser uno de los atacantes con más experiencia con la Selección Mexicana y con características de velocidad y mano a mano que no todos tienen.

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Los números de Hirving Lozano con la Selección Mexicana

Lozano registra un total de 76 encuentros en los que ha logrado marcar 18 goles, ha dado 12 asistencias en un total de 5,114 minutos en el terreno de juego.

