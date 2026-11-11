Rostros de ilusión, felicidad y triunfo, otros de tristeza y frustración, son los que aparecen en la pieza documental de la Liga Mexicana de Beisbol bautizada como SUFICIENTE NO ES SUFICIENTE, frase que se convirtió en el lema de los Toros de Tijuana en el 2026, cuando ganaron la Serie del Rey sobre Olmecas de Tabasco en seis juegos.

La LMB preparó un documental de casi dos horas que narra la historia en voz de los protagonistas de cómo los Toros ganaron el campeonato ante los Olmecas que soñaron en grande pero se encontraron con una novena de Tijuana que sumado al talento, trabajó la parte mental motivada por Roberto Kelly, manager que sembró en el roster la idea de que aunque se haya hecho todo lo necesario siempre se puede dar más.

El suficiente no es suficiente, frase de Kelly, aparece en el club house de los Toros y era el concepto que todos tenían en la mente. Es también el nombre de este documental que se presentó en las oficinas de la Liga Mexicana de Beisbol y que mantiene a los espectadores atentos por las historias y revelaciones de los peloteros, dueños, managers y presidentes.

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¿Roberto Kelly, el principal artífice del triunfo de Toros en la LMB ganando Serie del Rey?

Kelly fue contactado por la dirección de Toros apenas salió de Sultanes, convencidos de que era la pieza clave que faltaba. Tras descansar un poco y pensar en tres ofertas que tenía el ex de Yankees, decidió firmar con los astados e instantánemente colocó sus reglas, procesos y dinámica para lograr el objetivo.

Siempre les habló del Suficiente no es Suficiente y también les explicó la analogía del motivo por el cual el León es el rey de la selva, anotando que en realidad no es el más fuerte, ni el más veloz, ni el más grande, pero todos hablan de él como el Rey de la selva y lo respetan porque el león siempre se la ha creído.

Así intentaba decirle a sus jugadores que en cada turno, cada inning tenían que creer en que eran los mejores en todos sentidos.

Pasando por momentos de la temporada, playoffs y Serie del Rey les reiteró el Suficiente no es Suficiente, hasta que bañado en cerveza, saltando, brincando y con el trofeo en mano les dijo a todos que esa noche, solo por ese momento Ya era suficiente.

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LMB alista el estreno para los aficionados del béisbol del documental de Toros de Tijuana campeones

En la presentación, la directiva de LMB difundió que el domingo será el estreno a los clientes suscritos a sus plataformas en tanto que el lunes por Youtube podrán verlo el público en general.

Avisaron también que en otras sedes y canales de distribución podrán presentarlo, celebrando también el hecho de tener el registro de la historia de Toros campeón, algo que en 101 años de historia no se había realizado con ningún campeón.