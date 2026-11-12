¿Qué significa el premio MVP y quiénes fueron elegidos como los jugadores más valiosos de la MLB 2026?

Las Grandes Ligas reveló a los ganadores de los Premios MVP por la Liga Americana y la Liga Nacional, llegando ese premio a manos del toletero de los Astros de Houston Yordan Álvarez, y a la estrella de los Cubs Pete Crow-Armstrong.

El MVP, que es Most Valuable Player, y reconoce al pelotero de cada Liga que más brilló, y se realiza con una votación en la que encuentra a esos peloteros que merecen ese gran galardón.

Yordan Álvarez, el MVP de la Liga Americana

El cubano Yordan Álvarez ganó el MVP de la Liga Americana, pegando 42 jonrones. En Astros es bateador designado y recibió el reconocimiento de MVP en una Selección Unánime.

Es Álvarez el tercer jugador desde 1970, que recibe el premio pegando al menos 40 bambinazos, que en su caso fueron 42.

El cañonero terminó la temporada con promedio de bateo de .316 y logró 42 bambinazos, ademas impulsó 106 carreras.

Cleared for takeoff 🚀



Yordan Alvarez is the UNANIMOUS 2026 AL MVP! pic.twitter.com/nDP9NInSpB — MLB (@MLB) November 13, 2026

Pete Crown-Armstrong, el MVP por la Liga Nacional

Pete Crown-Armstrong, de los Cubs, logró marca de 40-40, y fue apenas la séptima temporada en la historia de algo similar. Superó a Ohtani en la votación y se coronó como MVP de manera unánime.

Armstong, tuvo un promedio de .280 con el bat y pegó 45 jonrones y también remolcó 107 carreras.

IT’S UNANIMOUS



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In a galaxy of his own 🪐



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